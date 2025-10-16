Bilmekaniker sökes till Smart CityBil i Skillingaryd
2025-10-16
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige
SmartCityBil är ett växande företag som arbetar med försäljning, service och reparation av personbilar. Vi finns i en modern anläggning i Skillingaryd där vi arbetar direkt mot kund med fokus på kvalitet, trygghet och professionell service.Om tjänsten
Vi söker en erfaren och självgående bilmekaniker som trivs i en varierande vardag och som har ett genuint intresse för bilar och teknik. Du kommer att arbeta med felsökning, service och reparation av personbilar i en välutrustad verkstad.Dina arbetsuppgifter
Utföra service och underhåll enligt tillverkarens anvisningar
Felsöka och reparera mekaniska och elektriska system
Arbeta med diagnosverktyg och modern utrustning
Montera och byta bildelar
Ha kundkontakt vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som är:
Flexibel, noggrann och strukturerad
Social och utåtriktad, med god samarbetsförmåga
Trygg under tidspress och van att arbeta självständigt
Du har:
Dokumenterad relevant utbildning inom fordonsteknik
Dokumenterad erfarenhet av arbete som fordonsmekaniker
Goda kunskaper inom felsökning och diagnos
B-körkort
Ett starkt bilintresse och känsla för service
Vi erbjuder
En heltidsanställning i en modern och trivsam miljö
Fast lön (månads-, vecko- eller timlön)
En familjär och professionell arbetsplats
Start snarast eller enligt överenskommelse
Anställningsvillkor
Tjänsten är en heltidstjänst.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning, därefter tillsvidareanställning.Övrig information
Som en del av vår rekryteringsprocess genomförs en bakgrundskontroll innan anställning kan bli aktuell. Detta innefattar belastningsregisterutdrag och vid behov även ekonomisk kontroll (UC).Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via e-post till: Info@smartcitybil.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: info@smartcitybil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smart Citybil Sverige AB
(org.nr 559094-3444)
Tånggatan 16 B (visa karta
)
568 31 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9559879