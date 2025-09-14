Bilmekaniker sökes till AD Bilverkstad i Staffanstorp
2025-09-14
AD Bilverkstad i Staffanstorp är en auktoriserad och väletablerad bilverkstad som erbjuder allt från service och reparationer till däck, hjulinställningar, AC-service och rekond. Vi växer och söker nu en erfaren bilmekaniker som vill bli en del av vårt team.Dina arbetsuppgifter
Service och reparationer av personbilar
Felsökning och diagnostik
Motor-, broms- och växellådsarbeten
Däckbyten och hjulinställningar
AC-service och enklare el-arbeten
Kundbemötande och dokumentation i samband med utfört arbeteKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som bilmekaniker
Goda kunskaper inom felsökning, reparationer och service
Erfarenhet av både mekaniska och elektriska arbeten
Körkort B är ett krav
Du är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats i ett växande företag
Varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas
Trevlig arbetsmiljö med högt tempo och bra sammanhållning
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Om anställningen
Plats: Staffanstorp
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter detta intressant? Skicka din ansökan till fordonteamet@gmail.com
eller ring oss på 0708288099 för mer information.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: fordonteamet@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A & E Fordonteamet I Staffanstorp AB
Spånvägen 4 (visa karta
245 34 STAFFANSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ad Bilverkstad i staffanstorp Jobbnummer
