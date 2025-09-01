Bilmekaniker sökes med språkkunskaper i engelska och arabiska
Cargo Rapid AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2025-09-01
Vi är ett växande företag inom fordonsservice och befinner oss just nu i en expansiv fas. För att möta den ökade efterfrågan från våra kunder söker vi nu en engagerad och kunnig bilmekaniker som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
* Service, felsökning och reparation av personbilar och lätta transportfordon
* Diagnostisering av mekaniska och elektroniska problem
* Kundkontakt i samband med service och rådgivning
* Bidra till en positiv arbetsmiljö och ett effektivt teamarbete Kravprofil för detta jobb
* Dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker eller fordonsmekaniker
* Goda kunskaper i engelska och arabiska, både i tal och skrift
* Förmåga att arbeta självständigt och i team
* Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Meriterande
* Yrkesutbildning inom fordonsteknik
* Erfarenhet av moderna diagnossystem
Vi erbjuder
* En arbetsplats i tillväxt med möjlighet att utvecklas tillsammans med oss
* Trevlig arbetsmiljö och kunniga kollegor
* Trygga anställningsvillkorSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev till b.saifi@gmail.com
. Urval sker löpande.
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: b.saifi@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cargo Rapid AB
(org.nr 559213-3457) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9485921