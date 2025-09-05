Bilmekaniker sökes med erfarenhet av större motorer & amerikanska bilar!
Arne Åströms Bil & Service AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå Visa alla maskinreparatörsjobb i Luleå
2025-09-05
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arne Åströms Bil & Service AB i Luleå
Vi söker en erfaren bilmekaniker - med passion för större motorer och amerikanska bilar!
Är du en skicklig bilmekaniker som gillar att arbeta med kraftfulla motorer och moderna tekniker? Har du erfarenhet av både traditionella bensinmotorer och el- eller hybridbilar? Då kan du vara den vi söker!
Vi är en växande verkstad som nyligen utökat vårt utbud med amerikanska Ford F-150 - och vi söker nu en mekaniker som vill vara med på vår resa framåt.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Som bilmekaniker hos oss kommer du att arbeta med service, felsökning och reparation av personbilar, med särskilt fokus på större motorer som V6 och V8, från F-150 till Jeep och Alfa Romeo. Du kommer även att få möjlighet att arbeta med nyare teknologier inom el- och hybrid segmentet.
Vi är en flexibel och trivsam arbetsplats med högt tempo, god stämning och stort utrymme för eget ansvar.
Vi söker dig som har:
Några års erfarenhet som bilmekaniker
Fordonsteknisk utbildning
Erfarenhet av att arbeta med större motorer (V6, V8)
B-körkort
Erfarenhet av el- och/eller hybridbilar
God felsöknings förmåga och ett lösnings orienterat arbetssätt
Meriterande är:
Tidigare arbete med amerikanska bilmodeller, särskilt Ford F-150 eller liknande pickuper då vi också är auktoriserad Dodge Ram verkstad.
Diagnos kompetens och vana att arbeta med moderna diagnos verktyg
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning i en verkstad med stabil tillväxt
Möjlighet att arbeta med ett brett utbud av fordon - från vardagsbilar till amerikanska pickuper
Kompetensutveckling inom nya drivlinor och teknologier
Ett team med kunniga kollegor och god gemenskapSå ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan till Felix@arnesbil.se
senast 30/9-2025, urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Felix på 070-679 99 96 eller besök oss på Banvägen 15 i Luleå
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: felix@arnesbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arne Åströms Bil & Service AB
(org.nr 556337-9741)
Banvägen 15 (visa karta
)
973 46 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åströms Bil & Service AB, Arne Jobbnummer
9495790