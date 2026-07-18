Bilmekaniker sökes - utbilda framtidens fordonstekniker (60 %). Praktiska G
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Kristianstad Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Kristianstad
2026-07-18
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Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om skolan
Praktiska Gymnasiet Kristianstad utbildar framtidens yrkesproffs genom att varva teori med praktiskt lärande på skolan och ute på arbetsplatser. Hos oss studerar cirka 360 elever och arbetar ungefär 45 engagerade medarbetare.
Vi erbjuder utbildningar inom VVS- och fastighet, Bygg- och anläggning, El- och energi, Fordons- och transport, Frisör, Vård och omsorg samt Försäljning och service.
Läs mer om oss på https://praktiska.se/kristianstad/
Är du bilmekaniker och vill göra skillnad?
Har du arbetat några år som mekaniker och känner att det är dags för en ny utmaning? Vill du använda din yrkeskunskap för att utbilda nästa generation fordonstekniker – utan att helt lämna branschen?
Nu söker vi en engagerad yrkeslärare till Fordons- och transportprogrammet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60 % och passar dig som vill kombinera undervisning med fortsatt arbete i verkstad eller som söker ett mer varierat och långsiktigt arbetsliv.
Du behöver inte vara utbildad lärare. Det viktigaste är att du har gedigna yrkeskunskaper och vill dela med dig av dem. Vi hjälper dig att växa in i lärarrollen.
Ditt uppdrag
Du undervisar elever i årskurs 1 på Fordons- och transportprogrammet och lägger grunden för deras framtida yrkesliv.
Du lär ut praktiska och teoretiska moment inom personbilsteknik och hjälper eleverna att utveckla yrkesskicklighet, säkerhetstänkande, felsökning, problemlösning och ett professionellt arbetssätt.
Du blir en viktig vuxen i elevernas vardag och arbetar tillsammans med kollegor för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö. I tjänsten kan mentorskap och andra vanligt förekommande läraruppgifter ingå.
En viktig del av utbildningen är elevernas arbetsplatsförlagda lärande (APL). Därför samverkar du med bilverkstäder och handledare och följer elevernas utveckling ute på arbetsplatserna.
Vi arbetar i SchoolSoft och Google Workspace och du får ett nära stöd av både kollegor och skolledning.Publiceringsdatum2026-07-18Profil
Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet från fordonsbranschen. Du kan exempelvis arbeta eller ha arbetat som:
personbilsmekaniker
fordonstekniker
diagnostekniker
servicetekniker
verkstadschef
arbetsledare
egenföretagare
eller ha annan relevant erfarenhet från fordonsbranschen.
Har du handlett lärlingar, praktikanter eller nya medarbetare och tyckt om det tror vi att du kommer att trivas mycket bra som lärare.
Lärarlegitimation och undervisningserfarenhet är meriterande men inget krav. Vi välkomnar även dig som aldrig tidigare arbetat i skolan. Om du saknar lärarbehörighet hjälper vi dig att utvecklas i lärarrollen och kan tillsammans planera vägen mot yrkeslärarexamen och lärarlegitimation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg, ansvarstagande och tycker om att dela med dig av din kunskap. Du motiveras av att se andra utvecklas och vill bidra till att utbilda framtidens fordonstekniker.
Därför ska du välja Praktiska Gymnasiet
Hos oss får du:
✔ Möjlighet att kombinera undervisning med fortsatt arbete i branschen
✔ Regelbundna arbetstider på vardagar
✔ Introduktion och stöd i lärarrollen
✔ Möjlighet att utbilda dig till legitimerad yrkeslärare
✔ Engagerade kollegor och moderna undervisningsmiljöer
✔ Friskvårdsbidrag, företagshälsovård och andra personalförmåner
✔ Chansen att påverka framtidens fordonsbransch genom att utbilda nästa generation
Var med och forma framtidens yrkesutbildning!
Praktiska Gymnasiet är en av Sveriges största aktörer inom gymnasial yrkesutbildning. Vi vill ge våra elever bästa möjliga förutsättningar att ta steget ut i arbetslivet.
Vår värdegrund bygger på Ambition, Kraft och Glöd. Vi har höga förväntningar på varandra och våra elever, samarbetar för varje elevs bästa och är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag.
Hos oss får du möjlighet att använda din erfarenhet för att göra verklig skillnad – varje dag.
Vi erbjuder
Våra medarbetares hälsa och välmående är viktigt för oss. Därför erbjuder vi bland annat friskvårdsbidrag, föräldralön och företagshälsovård.
Som ny medarbetare får du en bra introduktion och stöd från kollegor och skolledning. För dig som vill bli legitimerad yrkeslärare erbjuder vi vägledning och stöd kring utbildning, bland annat genom Yrkeslärarprogrammet (VAL).Övrigt
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-08-17.
Är du nyfiken men osäker på om läraryrket passar dig? Hör gärna av dig så berättar vi mer om hur det är att arbeta hos oss.
Bo BerntssonRektor
0727-120 967bo.berntsson@praktiska.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om AcadeMediaPraktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
291 39 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Bo Berntsson bo.berntsson@praktiska.se Jobbnummer
10005882