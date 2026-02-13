Bilmekaniker/ säsonganställning (juli - oktober 2025)
2026-02-13
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
Vi söker en erfaren bilmekaniker till vår verkstad
Vi söker en erfaren bilmekaniker till vår egen verkstad. Vi äger över 100 fordon, där en stor del består av äldre modeller av VW Caravelle och VW Transporter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är service, reparationer och besiktning av samtliga fordon som används av våra anställda under säsongen.
Arbetsplats: Lycksele, Västerbottens län
Kvalifikationer
Du har minst 5 års erfarenhet av arbete som bilmekaniker.
Du kan tala och skriva på minst ett av följande språk: svenska, engelska, thailändska eller polska.
Du är vänlig och trivs med att arbeta i team, men är också självgående i dina arbetsuppgifter.
Du är öppen och bemöter andra människor och deras kultur med respekt.
B-körkort (utfärdat i ett EU-land, annars krävs internationellt körkort).
Meriterande (ej krav)
Ytterligare språkkunskaper i svenska eller engelska.
Körkort BE eller CE är inte ett krav, men är en fördel i rekryteringsprocessen.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning / säsongsanställning
Lön: Enligt kollektivavtal
Arbetstid: Enligt fastställt arbetsschema
Omfattning: Heltid
Period: 13 juli - 31 oktober
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: arbetsansokan@polarica.com
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polarica Skogsbärsinköps AB
För detta jobb krävs körkort.
