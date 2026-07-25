Bilmekaniker gärna med egen verkstad i Krylbo/Avesta

Logistik & Distribution i Norden AB / Maskinreparatörsjobb / Avesta
2026-07-25


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Vi söker en bilmekaniker gärna med egen verkstad i Krylbo som både har otroligt mycket energi och brinner för sitt jobb samt kan hålla ordning på saker och ting.
Service och reparationer på bilar.
I Krylbo är det Ford transit med motorproblem och en koppling som ska bytas koppling cylinder.
Peugeot boxer som behöver styr box och är delvis vandaliserad.

Det finns dessutom behov av att göra kontinuerlig service på alla våra övriga bilar som t.ex. Fiat ducato lätt lastbil i Bollnäs, Ford transit med motorproblem och en koppling som ska bytas huvud cylinder koppling cylinder i Krylbo, Peugeot boxer som behöver Styr box och är delvis vandaliserad i Krylbo, fler fordon ligger i övriga orter. För denna annons gäller Krylbo/Avesta ort.
Tillträde sker omgående.
Jobbet är på timtid deltid, vi anställer per timme till vanlig lön.
Ange gärna vilket löneanspråk och om du har två referenser.
Skicka in din ansökan, ditt CV och I CV ska framgå vilken ort du bor i.
www.uthyres.eu
www.rentalhome.se/
www.billebro.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: application@billebro.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592)
Vansjövägen 4 (visa karta)
775 96  KRYLBO

Arbetsplats
Rental Home Krylbo

Jobbnummer
10011504

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