Bilmekaniker gärna med egen verkstad i Krylbo/Avesta
Vem är vi?
Vi är ett litet team på tio personer och vi satsar ständigt att förbättra oss.
Vi bedriver uthyrning av fastigheter runt om i Sverige, försäljning av elektronik via postorder, bilar, m.m.
Vi har höga betyg nu för tiden.
Vi har lärt oss om många jobbiga erfarenheter och även av bra erfarenheter. Vi har en stark expansion och ordning och reda.
Vem är du?
Vi söker en bilmekaniker gärna med egen verkstad i Krylbo som både har otroligt mycket energi och brinner för sitt jobb samt kan hålla ordning på saker och ting.
Dessutom är det en merit av att kunna sälja bilar åt oss.
Språk krav:
Svenska
Engelska
Service och reparationer på bilar.
Subaru Forester har med problem läcker bensin.
Mercedes Vito med något slags motorproblem, den går bara på halv styrka.
I Krylbo är det Ford transit med motorproblem och en koppling som ska bytas huvud cylinder koppling cylinder.
Peugeot boxer som behöver styr box och är delvis vandaliserad.
Ett husvagns släp som vi har påbörjat att göra om till ett biltransport släp.
Det finns dessutom ett jättestort behov av att göra kontinuerlig service på alla våra övriga bilar som t.ex. Fiat ducato lätt lastbil i Bollnäs, Ford transit med motorproblem och en koppling som ska bytas huvud cylinder koppling cylinder i Krylbo, Peugeot boxer som behöver Styr box och är delvis vandaliserad i Krylbo, fler fordon ligger i övriga orter. För denna annons gäller Krylbo/Avesta ort.
Tillträde sker omgående.
Jobbet är på timtid deltid, vi anställer per timme till vanlig lön.
Ange gärna vilket löneanspråk och om du har två referenser.
Skicka in din ansökan, ditt CV och personligt brev samt en fotobild. I personligt brev uppskattar vi att ni dessutom beskriver familjesituationen. I CV ska framgå vilken ort du bor i.
Så vill du bli en av oss hör gärna av dig.
Vid frågor eller funderingar, hör gärna av dig på juridik@billebro.se
.
Varmt välkommen till oss!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: juridik@billebro.se Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Vansjövägen 4 (visa karta
)
775 96 KRYLBO Arbetsplats
Rental Home Krylbo Jobbnummer
9808589