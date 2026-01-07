Billackerare sökes till Autoheros nya produktionscenter i Arlandastad!
2026-01-07
Autohero fortsätter att växa! Har du öga för finish, färgmatchning och detaljer - men också för att testa nya metoder och bygga något från grunden? Vi söker dig som är en erfaren Paint Technician/Billackerare och som vill vara med och bygga upp vår lackverksamhet. Här får du en unik möjlighet att ta stort ansvar och sätta din prägel på hur vi jobbar med bilrekond och lack i världsklass.
Hur din roll kommer att vara
Som Paint Technician/Billackerare hos oss kommer du att arbeta i ett team om två tillsammans med vår Smart Repair Technician på vårt nya Autoherocenter. Tillsammans ansvarar ni för lackering och refinish av våra bilar, med fokus på att leverera fordon i toppskick till våra kunder.
Arbetet innefattar hela processen - från maskering, slipning och färgblandning till applicering av top coat, klarlack och färgjustering. Tillsammans bidrar ni både i det dagliga arbetet och i att vidareutveckla våra rutiner, arbetsflöden och verktyg.
Vad vi hoppas att du har med dig
Flera års erfarenhet av billackering/refinishing
Med stor fördel erfarenhet av reparation och omlackering av strukturell plast
Van vid att arbeta självständigt och ta ansvar för hela processen
God kunskap om färgmatchning, OEM-standarder och moderna färgsystem
Noggrannhet, kvalitetstänk och ett strukturerat arbetssätt
Körkort (B) - och gärna certifieringar inom Refinishing eller Painting
Bonus om du är nyfiken på nya metoder och vill vara med och utveckla hur vi jobbar - vi gillar förbättringsförslag!
Vad vi erbjuder dig
En nyckelroll i ett nytt team - du sätter din prägel från dag ett
En internationell, snabbväxande arbetsplats med stora möjligheter
Moderna lokaler, verktyg och system
En prestigelös och lösningsfokuserad kultur med högt engagemang.
Tjänsten är på heltid (40 h/vecka), vardagar kl. 07.00-15.30
Fast lön
Vilka vi är
AUTO1 Group är Europas ledande digitala plattform för bilbranschen. Vi bygger det bästa sättet att köpa och sälja bilar online. Vårt lokala varumärke, viköperdinbil.se, erbjuder våra kunder det snabbaste och smidigaste sättet att sälja bil på. Vårt varumärke, AUTO1.com, är Europas största B2B-plattform för bilåterförsäljare. Genom vårt varumärke Autohero, använder vi våra erfarenheter till att bygga ett varumärke som erbjuder det den bästa kundupplevelsen när det gäller att köpa bil online. Med över 4000 anställda i Europa, AUTO1 Group finns just nu på över 30 marknader och hade en omsättning på över 6.3 miljarder euro under 2024.
AUTO1 Group har en intern värdegrund som bygger på alla människors lika värde. Alla ansökningar kommer därför att hanteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariant och ålder.Publiceringsdatum2026-01-07Så ansöker du
Är du redo för din nästa utmaning? Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan (CV samt personligt brev) via ansökningsknappen nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR). Vid frågor vänligen kontakta oss på rekrytering@auto1.com
. Vi sköter urval och intervjuer löpande tills vi har hittat rätt person.
Are we a match?
If you see challenges as opportunities, this is the place for you. We challenge the highly fragmented market of used cars in Europe and push ourselves to master the daily challenge of offering our customers the best way to sell and buy cars online. Tackling real challenges is our sustainable way to personal development.
Moreover, we are a fast-paced environment. We ensure fast processes towards our customers, while internally the dynamic spirit from early start-up days lives on. We never settle, we challenge and question everything, constantly looking for improvement and new opportunities. As an international team, flat hierarchies and fast decisions are our key ingredients.
Last but not least, something that our employees at AUTO1 know very well is that growth brings constant change - which means that new challenges arise. From starting in 2012 to today, AUTO1 Group is a rare success story of tremendous growth and we don't plan on stopping anytime soon. You will experience a steep learning curve by working on projects at scale and thus having real impact, all while benefiting from the stability of our proven business modell. Så ansöker du
