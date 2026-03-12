Biljett & Bokningskoordinator till Helsingborg Arena och Scen AB
2026-03-12
Helsingborg Arena är en dynamisk mötesplats, välbesökt med över 300 000 besök årligen och värd för runt 120 mångsidiga evenemang, möten och kongresser per år. Vår arena kan omvandlas från sober bankettsal till epicentrum för spänning och puls under ett idrottsevenemang eller en konsert - och allt däremellan.
Ditt uppdrag som Biljett & Bokningskoordinator
Rollen tillhör Boknings- och försäljningsavdelningen och du blir en del av en arbetsgrupp som gemensamt ansvarar för bolagets biljetthantering och kundtjänst.
Arbetsgruppen består idag av tre personer med olika ansvarsområden som stöttar varandra i det dagliga arbetet. Arbetet kräver god planeringsförmåga och ett flexibelt arbetssätt.
Arbetsgruppen ansvarar bland annat för biljettförsäljning, upplägg av evenemang i biljettsystemet samt tillhörande ekonomisk administration såsom försäljnings- och statistikrapportering samt fakturering av bokningar och biljetter. Du arbetar också kontinuerligt tillsammans med andra funktioner i bolaget för att utveckla och förbättra interna processer och rutiner.
Biljettsystemet är ett av bolagets viktigaste verktyg för att nå våra verksamhetsmål och i denna roll har du en central funktion i det arbetet. Du arbetar självständigt och ansvarar för att hantera och prioritera uppgifter som uppstår, både från externa arrangörer och internt inom bolaget. Rollen innebär periodvis ett högt tempo där nya behov kan uppstå med kort varsel, vilket ställer krav på flexibilitet och god förmåga att strukturera och prioritera arbetet.
Rollen innefattar bland annat
- Upplägg av många olika typer av evenemang - allt från interna produktioner, abonnemangsserier, externa konserter till idrottsevenemang och entrébiljetter på Sofiero
- Kundtjänsthantering via e-post och telefon
- Proaktiv kontakt med konsertarrangörer och produktionsbolag
- Att tillhandahålla expertkunskap om biljettsystemet till olika funktioner inom bolaget
- Att vara ett stöd i arbetet med att ta fram försäljningsstrategier för biljetter
Dina kompetenser och erfarenheter
Vi söker dig som är strukturerad, systemintresserad med ett affärsmässigt tänk. Du trivs med att ta ansvar och att vara den som andra vänder sig till för kunskap och stöd. Samtidigt är du serviceinriktad, kommunikativ, trygg i externa kontakter samt trivs med att jobba i olika digitala verktyg i vardagen.
Vi ser gärna att du har:
- Relevant eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, evenemang, kommunikation eller annan likvärdig utbildning
- 1-3 års erfarenhet av biljettsystem och/eller bokningssystem
- Erfarenhet från musik, kultur, evenemangs- eller besöksnäring
- God administrativ förmåga och ett öga för detaljer
- Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Meriterande med erfarenheter av:
- CRM-hantering
- att jobbat med produktionsbolag och bokning
- Biljettförsäljning till Teater och Konserthus
Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi vill att du mår bra och håller dig frisk. Därför har vi 3000 kr/år i friskvårdsbidrag, det tycker vi är bra!
Om Helsingborg Arena och Scen AB
Vi är en del av Helsingborg Arena och Scen AB och har hela staden som vår arbetsplats. Vi skapar upplevelser, möten och evenemang med variation och bredd för helsingborgaren och andra besökare. Vi är ett bolag med många strängar på vår lyra. Hos oss finns Helsingborgs Konserthus, Helsingborgs stadsteater, Sofiero Slott och slottsträdgård, Helsingborg Arena och Helsingborg Convention & Event Bureau samt stödfunktioner inom marknad och försäljning, HR och ekonomi. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborg Arena och Scen AB
(org.nr 556870-7607) Arbetsplats
Helsingborg Arena, Utveckling och sälj Kontakt
Bertil Alm 0732-311409
9794168