Bilinspektörer till Trafiksektionen, Region Väst, placering Skara
Polismyndigheten / Säkerhetsjobb / Skara
2026-04-15
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 41 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden. Vidare finns det fyra regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och gränspolisenheten, ett regionkansli, verksamhetsnära HR och Kommunikation samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Operativa enheten
Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta gör vi genom att utveckla och tillhandahålla specialistförmåga som höjer den operativa effekten i arbetet med regionens problembild. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i region Väst.
Trafiksektionen
Huvuduppdraget för trafiksektionen i region Väst är tillsyn av yrkestrafik och trafikövervakning på det statliga vägnätet samt sjöpolisverksamhet. Sektionen består av sjöpolis, trafikövervakning, utredning samt stöd och service. Våra utredningsgrupper har uppdraget att utreda och förebygga trafikolyckor och trafikbrott avseende tung- och yrkesmässig trafik.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Polisens trafiksäkerhetsarbete syftar till att minska antalet döda och skadade i trafiken. För att nå målet med färre dödade och skadade i trafiken är trafiksäkerhetsarbetet inriktat mot de prioriterade områdena hastighet, bilbälte, nykterhet, förare och fordonskontroll samt flygande inspektion. En ökad regelefterlevnad på trafikområdet leder också till en ökad trygghet i samhället. Kontroller av den yrkesmässiga trafiken innebär att personal med specialistkompetens måste finnas för att uppnå de av EU fastställda nivåerna. Inom området förar- och fordonskontroll samt flygande inspektion har vi bilinspektörer som tillsammans med trafikpoliser arbetar ute på väg med dessa arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att genomföra:
* flygande inspektion
* tekniska undersökningar på fordon
* kontroll av yrkesförares kör- och vilotider
* kontroll av lastsäkring
* kontroll av tillstånd för yrkestrafik
* vägning av fordon
* utredning av vissa trafikbrottKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
* Fordonsingenjör eller gymnasieutbildning med teknisk inriktning (lägst matematik 3 och fysik 1) eller motsvarande för funktionen relevant utbildning, alternativt är validerad för flygande inspektion i nivå F3 enligt Transportstyrelsens föreskrifter
* Körkort för samtliga fordonsslag, utom MC och buss
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
* Vana att arbeta med datorn som ett arbetsverktyg
* Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom fordonsområdet
Det är meriterande om du även har:
* Certifierad besiktningstekniker av tunga fordon
* God kunskap om Trafiklagstiftningen
* Körvana av samtliga behöriga fordonsslag
* Språkkunskaper utöver svenska och engelska Dina personliga egenskaper
Arbetet som bilinspektör kräver att du är serviceinriktad, noggrann och kvalitetsmedveten samt att du också har en god samarbetsförmåga. För att lyckas i rollen bör du vara trygg och väl förankrad i dig själv, ha ett stort engagemang, vara initiativtagande och ett positivt förhållningsätt. Vidare ser vi att du har en god problemlösningsförmåga och är ansvarstagande som person. Du behöver även ha ett stort intresse för fordon samt ta ansvar för att nå uppställda mål och skapa bra resultat. Du ska ha också ha förmågan att fatta kvalificerade beslut, systematiskt och metodiskt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information
Ansökan sker via arbetsgivarens hemsida. Följ instruktionerna i annonsen för att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
532 30 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Joakim Sjöström joakim.sjostrom@polisen.se Jobbnummer
9856790