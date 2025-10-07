Bilinköpare sökes i Sundsvall även pensionärer välkomna

Automotive Luleå Cars AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sundsvall
2025-10-07


Om jobbet

Publiceringsdatum
2025-10-07

Om företaget
Begbilnorr är en etablerad bilfirma som köper och säljer begagnade bilar i Norr- och Västerbotten. Vi expanderar och söker nu en bilinköpare i Sundsvall som kan hjälpa oss med att hitta, värdera och köpa in bilar från privatpersoner och företag.

Dina arbetsuppgifter
Kontakta privatpersoner och företag för inköp av bilar
Värdera fordon på plats (skick, servicehistorik m.m.)
Genomföra enklare förhandlingar och affärsavslut
Köra bilar från kund till vår anläggning

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bilbranschen eller ett stort bilintresse
Är social, pålitlig och bra på att skapa förtroende
Har B-körkort och tillgång till egen bil
Är självständig och flexibel
Pensionärer med erfarenhet är varmt välkomna att söka!

Vi erbjuder:
Ett självständigt och fritt arbete där du styr mycket av din tid
Möjlighet att arbeta på provision eller timanställning enligt överenskommelse
Att bli en del av ett växande företag inom bilbranschen

Plats: Sundsvall
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Deltid eller enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: info@begbilnorr.se

Arbetsgivare
Automotive Luleå Cars AB (org.nr 559108-1178)
856 43  SUNDSVALL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sundsvall

Jobbnummer
9544462

