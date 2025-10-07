Bilinköpare sökes i Kiruna även pensionärer välkomna
2025-10-07
Begbilnorr är en etablerad bilfirma som köper och säljer begagnade bilar i Norr- och Västerbotten. Vi växer snabbt och söker nu en engagerad bilinköpare i Kiruna som vill bli en del av vårt team.Dina arbetsuppgifter
Som bilinköpare hos Begbilnorr kommer du att:
Kontakta privatpersoner och företag för inköp av bilar
Värdera fordon på plats utifrån skick, servicehistorik och marknadspris
Genomföra enklare förhandlingar och affärsavslut
Köra bilar från kund till vår anläggningKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bilbranschen eller ett stort intresse för bilar
Är social, förtroendeingivande och bra på att skapa relationer
Har B-körkort och tillgång till egen bil
Är självständig, flexibel och resultatinriktad
Pensionärer med erfarenhet är varmt välkomna att söka!
Vi erbjuder:
Ett självständigt och varierande arbete där du styr mycket av din egen tid
Möjlighet till arbete på provision eller timanställning enligt överenskommelse
Att bli en del av ett växande företag med stort engagemang för kvalitet och kundnöjdhet
Plats: Kiruna
Anställningsform: Timanställning eller provisionsbaserat uppdrag
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: info@begbilnorr.se Arbetsgivare Automotive Luleå Cars AB
(org.nr 559108-1178)
981 92 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna Jobbnummer
9544448