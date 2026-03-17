Bilgruppen i Norr söker garanti- & lageransvarig till Skellefteå
2026-03-17
Nu söker vi en garanti- och lageransvarig till Bilgruppen i Norr i Skellefteå!
Som garanti- och lageransvarig i Skellefteå får du en nyckelroll i vårt serviceteam där du hanterar garantihantering, lagerflöden och kundkontakter samtidigt som du utvecklar rutiner och processer för verkstaden.
Om rollen
Som garanti- och lageransvarig hos oss blir du en viktig del av vårt serviceteam i Skellefteå. Du ansvarar för administration av garantiärenden och löpande hantering av lager, samtidigt som du fungerar som kontaktperson för kunder vid frågor som rör garantier och reservdelar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Administrera och följa upp garantiärenden
Sköta lagerhållning, beställningar och mottagning av reservdelar
Säkerställa korrekt dokumentation och rapportering i system
Vara kontaktpunkt för kunder och internt vid garanti- och lagerfrågor
Delta i utvecklingen av rutiner och arbetssätt inom garanti och lager
Rollen är varierande och innebär både administrativt arbete och kontakt med kunder och leverantörer. Du kommer att få utbildning och kompetensutveckling via våra generalagenter. Arbetet sker på dagtid på plats på vår anläggning i Skellefteå, och du arbetar i nära samarbete med övriga i Servicemarknadsteamet.
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Du trivs med administration, systematiskt arbete och har lätt för att ta egna initiativ.
Meriterande är erfarenhet av:
Garantihantering eller liknande administrativt arbete inom bilbranschen
Lager, logistik eller fordonsrelaterad verksamhet
Viktigt är att du trivs i kundkontakt och har god datorvana. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Ett intresse för bilar är positivt, men viktigast är att du är intresserad av människor och av att lära dig våra produkter. B-körkort är ett krav för denna roll.
Vi erbjuder
Hos oss får du tryggheten i att vara en del av ett stort och expansivt företag med kollektivavtal samt goda utvecklingsmöjligheter.
Vi värdesätter god arbetsmiljö, hälsa och trivsel. Vi erbjuder företagshälsovård, friskvårdsbidrag och personalerbjudanden på våra produkter. Du blir del av ett team med stark laganda och nära samarbete mellan våra olika anläggningar.
Läs mer om oss på vår hemsida: www.bgnorr.se
Anställningen är tillsvidare, heltid med lön efter överenskommelse. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilgruppen i Norr AB
(org.nr 559315-4627), https://bilgruppeninorr.teamtailor.com
Gymnasievägen 14B (visa karta
)
931 57 SKELLEFTEÅ
Bilgruppen i Norr
9803676