Bilförsäljare till Lynk & Co - Var med och forma framtiden!
2025-12-04
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Habo
, Nässjö
Vill du driva försäljning, bygga starka kundrelationer och utveckla ett växande varumärke? Vi söker en Bilförsäljare för Lynk & Co som blir en nyckelperson i vår satsning inför 2026 och framåt.
Vi erbjuder en roll där du kommer att ansvara för försäljningen mot både privat- och företagskunder. Du är den som driver struktur, kvalitet och arbetssätt, utvecklar varumärket och skapar unika kundupplevelser. Du bygger långsiktiga relationer, arbetar proaktivt med försäljning och är en drivande kraft i vår varumärkesresa - från strategi till genomförande.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av bilförsäljning och gärna har arbetat med både privat- och företagskunder. Du är självgående, trygg och affärsdriven, med en passion för relationsbyggande och proaktiv försäljning. Du motiveras av att forma ett växande varumärke och vill vara med och skapa framtidens mobilitetslösningar.
Att vara en del av Nybergs Bil innebär en stor gemenskap då vi har en stark och härlig företagskultur och en tydlig vision - att leverera en upplevelse i världsklass. Vi är under ständig utveckling i en spännande bransch med många möjligheter. Vi är auktoriserade återförsäljare för Volvo, Polestar, Lynk&Co, Mazda, FIAT, MAXUS och XPENG med bilförsäljning (nya bilar, transportbilar och begagnade bilar), serviceverkstäder, skadeverkstad, Hertz Biluthyrning, Rulla bilpool, däckverkstad, butik och bilvård. Vi säljer ca 3500 bilar per år och omsätter ca 1 miljard. Vi är ca 140 anställda och finns på orterna Jönköping, Nässjö och Habo.
Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning. Urval och intervjuer sker löpande. Bli en del av vår resa mot framtiden, skicka in din ansökan till oss så snart som möjligt - vi ser fram emot att träffa dig!
Har du frågor?
Kontakta:
Milad Mohammadian
Försäljningschef Lynk&Co
036-30 46 65 (direkt)Milad.Mohammadian@nybergsbil.se
Att vara en del av Nybergs Bil
Vi på Nybergs tror på bilen. Vår vision är att vi vill ge alla våra gäster och kunder en upplevelse i världsklass. För att göra det är vi övertygade om hur viktigt det är med en stark och levande värdegrund. Vi tror till och med att det är avgörande för ett företags framgång och utveckling. Från att nå våra målsättningar till att ha de mest nöjda medarbetarna. Det är på riktigt och du är viktig. Det är vi tillsammans som är Nybergs.
Nybergs Bil verkar på orterna Jönköping, Nässjö och Habo. Verksamheten har ca 134 anställda och omsätter närmare 1 Mdkr.
• B (Personbil)
