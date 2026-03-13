Bilförsäljare till Kamux - Karlskrona
2026-03-13
Vi brinner för bilar och är stolta över vår resa som har gjort oss till Europas tredje största bilhandlare. Med hela 17 butiker i Sverige och en fortsatt expansiv vision, söker vi nu passionerade och målinriktade individer som vill vara en del av vår framgångssaga!
Att jobba som säljare
Som säljare hos Kamux har du en central roll i hela bilprocessen, från värdering och inköp till försäljning och leverans. Du är den som guidar våra kunder genom den viktiga beslutsprocessen när de investerar i sin drömbil. Din passion och ärlighet är nyckeln till att skapa långvariga kundrelationer och säkerställa nöjda kunder.
Att jobba på Kamux
Vi är inte bara ett stort, börsnoterat företag - vi är en familj som värderar våra medarbetare högt. Hos Kamux investerar vi i dig genom omfattande utbildning och coaching, vilket ger dig de bästa förutsättningarna att nå dina mål. Vi brinner för att hjälpa våra kunder att hitta den perfekta bilen för deras behov och skapa en trygg och nöjd kundupplevelse. Därför är din passion för kundnöjdhet avgörande.
Är du den vi söker?
Vi ser gärna att du har en gymnasial utbildning och erfarenhet inom försäljning, inklusive förhandling och kundservice. Om du tidigare har arbetat inom bilbranschen är det ett stort plus. Vi värdesätter noggrannhet och kundfokus samt förmågan att samarbeta i ett team som strävar mot gemensamma mål. Att ha ett manuellt B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig
En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö där du blir en del av vårt framgångsrika team.
Introduktionsutbildning och kontinuerlig coachning från din platschef.
Möjligheter att växa och utvecklas inom försäljning och bilbranschen.
Ett brett utbud av bilmodeller som ger dig fördelar gentemot dina kunder
Bli en del av Kamux i Karlskrona - Ansök redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in ditt CV och personliga brev så snart som möjligt, senast den 12:e april. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Vänligen notera att vi enbart tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta platschef Jonas Blent, jonas.blent@kamux.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
