Bilförsäljare till Exclusive Cars Sollentuna
The We Select Company AB / Butikssäljarjobb / Sollentuna
2026-01-20
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-01-20
Exclusive Cars är Sveriges största fristående importör och återförsäljare av bilar från Nordamerika, och marknadsledare på USA-bilar och pickuper i Sverige sedan 1990. Med mottot "Don't dream it - drive it!" erbjuder vi bilar med attityd och körglädje som du inte hittar hos de vanliga bilhandlarna.
Vi har fullserviceanläggningar i Västberga och Sollentuna, och är auktoriserade för bland annat Cadillac, Chevrolet, Corvette, GMC, Hummer, Ford F-150, Dodge och Ram Trucks. Vi är kvalitetskontrollerade av DEKRA samt medlemmar i SFVF.
Hos oss blir du en del av ett passionerat team där kundservice i världsklass, samarbete och personlig utveckling står i fokus - och där du får vara med och forma nästa steg i vår fortsatta tillväxtresa.Om tjänsten
Vill du arbeta med nischad bilförsäljning, starka varumärken och kunder som verkligen brinner för sina bilar? Som bilförsäljare på Exclusive Cars får du ett helhetsansvar för dina affärer, från första kontakt till leverans och uppföljning.
Vi säljer främst fabriksnya bilar och lätt begagnade personbilar, suvar och pickuper. Merparten av försäljningen sker mot företagskunder (ca 80 %) men även privatmarknaden är viktig. Rollen innebär mycket frihet under ansvar där du bygger upp och utvecklar din egen kundstock över tid.
Vår anläggning i Sollentuna är i en uppstartsfas och har varit igång i ungefär sex månader. Här finns idag två säljare, en säljare med fokus på bärgningsbilar/handikappsanpassade bilar samt en säljchef. Du får vara med tidigt, påverka arbetssätt, forma teamet och bidra till att bygga upp försäljningen. Arbetstiderna är måndag-fredag 09:00-18:00 samt lördagar 11:00-15:00 enligt schema.
Tjänsten är på heltid med tillsvidareanställning och inleds med sex månaders provanställning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Som bilförsäljare hos oss ansvarar du för hela säljprocessen, från ax till limpa. Rollen innefattar bland annat:
Bearbeta nya och befintliga företags- och privatkunder och skapa långsiktiga relationer.
Driva hela affären från första kontakt till leverans och uppföljning.
Bygga upp och utveckla en egen kundstock av återkommande kunder.
Skapa offerter, ta fram finansieringsupplägg och göra inbyteskalkyler.
Sköta interna kontakter kring utrustning, tillbehör, påbyggnationer och leverans i samarbete med verkstad och övriga avdelningar.
Arbeta aktivt mot uppsatta budgetmål och bidra till att öka försäljningen från ca 650 till 800 bilar per år.
Detta är en roll för dig som trivs med självständigt arbete där du i praktiken är lite av "egen företagare" med dina kunder, men med hela Exclusive Cars-teamet i ryggen.
Vi erbjuder
Hos oss får du:
En modern, omväxlande och dynamisk arbetsplats.
Nischad bilförsäljning med fokus på USA-bilar och pickuper.
Starkt varumärke och en stor befintlig kundbas att bygga vidare på.
Frukost och fika på jobbet varje dag.
Sociala aktiviteter som sommarfest, julfest, RAM-meet och andra event.
Mässor och kundarrangemang en eller ett par gånger per år.
Utbildningar via återförsäljare och samarbetspartners - ibland även utomlands.
Grundlön och garantiprovision din första tid. Riktlönen under år ett beräknas vara ca 45-50 000 kr/månad vid normal prestation.
Mycket goda förtjänstmöjligheter.
Vi söker dig som har
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av framgångsrik bilförsäljning.
Erfarenhet av att arbeta med hela säljprocessen, från prospektering till avslut och uppföljning.
God förståelse för olika finansieringsformer.
Datorvana och erfarenhet av säljstöds- eller CRM-system.
Genuint bilintresse, gärna en uttalad "bilnörd".
Flytande svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska, så att du kan kommunicera med kunder och samarbetspartner.
B-körkort (C-körkort är meriterande).
Erfarenhet av amerikanska bilmärken och försäljning av pickuper är meriterande, men inget krav.Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
Ordningssam och strukturerad, med god förmåga att hålla ordning på affärer, avtal och uppföljning.
Professionell i ditt kundbemötande och agerande.
Tävlingsinriktad och tydligt resultatorienterad - du triggas av att nå och överträffa dina mål.
Självgående med stark egen drivkraft och "nybyggaranda".
Modig nog att gå på avslut och affärsmässig i dina förhandlingar.
Relationsskapande, social och duktig på att skapa förtroende hos både företags- och privatkunder.
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan och bli en del av Exclusive Cars-teamet. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://exclusivecars.se/
Rotebergsvägen 2 (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Arbetsplats
Exclusive Cars Sollentuna Jobbnummer
9694868