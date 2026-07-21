Bilförsäljare till Dahlqvists Begagnatcenter Växjö
Dahlqvists Bil Syd AB / Butikssäljarjobb / Växjö Visa alla butikssäljarjobb i Växjö
2026-07-21
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Vill du sälja bilar i en av regionens modernaste bilanläggningar?
Vi växer och söker nu en engagerad och resultatinriktad bilförsäljare till Dahlqvists Begagnatcenter i Växjö.
Dahlqvists som vi kallar oss i dagligt tal är ett privatägt bilföretag med lång tradition inom bilbranschen. Dahlqvists grundades 1948 och är oberoende återförsäljare av begagnade bilar av olika märken.
Vi är också auktoriserad verkstad för Bosch Car Service – den största oberoende allbilverkstadskedjan i världen. Bilverkstad i Växjö som erbjuder bilservice, felsökning, reparationer, stenskottslagning ruta, byta ruta, däck, däckbyte, hjulinställning, AC-service mm. för alla bilmärken.
Dahlqvists är medlem i Motorbranschens Riksförbund, MRF, vilket är en branschorganisation för seriösa bilhandlare och bilverkstäder i Sverige. Medlemskapet ställer höga krav på vårt dagliga arbete gällande kvalitet samt kompetens. MRF-symbolen står för en trygg bilaffär för dig som kund.
Hos oss får du arbeta i en modern anläggning tillsammans med engagerade kollegor i ett företag med korta beslutsvägar, höga ambitioner och stort fokus på både försäljning och kundnöjdhet.
Om tjänsten
Som bilförsäljare ansvarar du för hela affären – från första kundkontakt till leverans och uppföljning. Du bygger långsiktiga kundrelationer, skapar förtroende och hjälper kunden att hitta rätt bil och rätt finansieringslösning.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Försäljning av begagnade bilar.
Professionell rådgivning kring bilägande, finansiering och försäkring.
Aktiv bearbetning av både nya och befintliga kunder.
Uppföljning av leads via telefon, e-post och sociala medier.
Marknadsföring av vårt försäljningskoncept.
Skapa en kundupplevelse i toppklass genom hela köpprocessen.
Bidra till att nå företagets mål inom försäljning och kundnöjdhet.
Vi ser gärna att du trivs både i bilhallen och ute på fältet där du aktivt skapar nya affärsmöjligheter.
Vi söker dig som
Har dokumenterat goda resultat inom försäljning.
Gärna arbetar eller har arbetat som bilförsäljare eller med annan volymförsäljning, exempelvis inom elektronik, telekom eller detaljhandel.
Är van att arbeta mot tydliga mål och drivs av att skapa resultat.
Har god datorvana och känner dig bekväm med digitala system.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har ett stort intresse för sociala medier och ser möjligheterna att skapa affärer genom digital närvaro och personligt varumärke.
Vem är du?
För att lyckas hos oss tror vi att du:
älskar att göra affärer och skapa nöjda kunder.
är driven, självgående och tar egna initiativ.
har hög arbetskapacitet och trivs i ett högt tempo.
är strukturerad och har god förmåga att planera ditt arbete.
är positiv, prestigelös och gillar att samarbeta.
vill utvecklas långsiktigt inom bilbranschen.
Du har ett naturligt sätt att skapa förtroende och förstår att den bästa affären är den som leder till en återkommande kund.
Vi erbjuder
En modern och välutrustad arbetsplats.
Ett starkt och välkänt varumärke i regionen.
Ett engagerat team med korta beslutsvägar.
Goda utvecklingsmöjligheter.
En arbetsplats där höga ambitioner kombineras med laganda.
Fast grundlön plus provision
Ansökan
Låter detta som rätt utmaning för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Tillträde omgående och anställning heltid. Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökan bestående av ett personligt brev och CV skickas till e-post: ervin.fajkovic@dahlqvists.se
Frågor kring tjänsten besvaras av Ervin Fajković (Plats-/Försäljningschef): 0470-70 70 88
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: ervin.fajkovic@dahlqvists.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilförsäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dahlqvists Bil Syd AB
(org.nr 559374-9285), https://www.dahlqvists.se/nya-jobb
Hammerdalsvägen 1 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Plats-/Försäljningschef
Ervin Fajković ervin.fajkovic@dahlqvists.se 0470-70 70 88 Jobbnummer
10008188