Om jobbet
Bilförsäljare till AutoRemarketing Nordics AB - Hörby
AutoRemarketing Nordics AB är en snabbväxande aktör inom begagnatmarknaden, med fokus på nyare återlämnade leasing- och tjänstebilar från företag, myndigheter och banker. Vi säljer årligen över 1 000 bilar och bygger vår affär på transparens, kvalitet och långsiktiga kundrelationer. Vår anläggning ligger i Hörby - där du nu har chansen att bli en del av vårt engagerade team.Publiceringsdatum2026-01-06Om tjänsten
Vi söker dig som är passionerad kring försäljning och brinner för kundservice. Som bilförsäljare hos oss ansvarar du för hela säljprocessen - från första kundkontakt till leverans och uppföljning. Du möter kunder både i hallen och digitalt, och arbetar nära övriga delar av verksamheten. Vi erbjuder frihet under ansvar, tydliga mål och goda utvecklingsmöjligheter.Arbetsuppgifter
Välkomna och hjälpa kunder på plats och online
Genomföra provkörningar, affärsupplägg och finansieringslösningar
Upprätta offerter och köpeavtal
Arbeta aktivt mot uppsatta mål och försäljningsbudget
Säkerställa att fordon och ytor presenteras professionellt
Samarbeta med marknad, verkstad och logistik
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning med mycket kundkontakt
Är affärsmässig, resultatinriktad och gillar att göra affärer
Har god datorvana och goda kunskaper i Excel
Kommunicerar tydligt och professionellt på svenska i tal och skrift
Har B-körkortDina personliga egenskaper
Lyhörd och serviceinriktad med hög social kompetens
Trivs i ett högt tempo och hanterar olika situationer med lugn och professionalism
Är positiv, engagerad och har stark ansvarskänsla
Arbetar självständigt men också bra i team
Har hög konsultativ förmåga och drivs av kundnöjdhet
Om anställningen
Heltidstjänst med 6 månaders provanställning
Rullande schema - kvällar och helger förekommer
Start enligt överenskommelse
Placering: AutoRemarketing Nordics AB, Silvergatan 4, HörbySå ansöker du
Urval sker löpande - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vi värdesätter mångfald och arbetar aktivt för en jämn könsfördelning. Därför ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Ansökan skickas via e-post till: as@autore.se
. Vi tar inte emot ansökningar via Platsbankens ansökningsfunktion Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: as@autore.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autoremarketing Nordics AB
(org.nr 556925-4617)
Silvergatan 4 (visa karta
)
242 35 HÖRBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Autoremarketing Nordics AB Kontakt
Försäljningschef
Anna Smyk as@caroutlet.se 0739046681 Jobbnummer
9670103