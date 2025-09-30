Bilförsäljare sökes till GT Car4You i Hallsberg
GT Car4You AB / Butikssäljarjobb / Hallsberg
2025-09-30
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
Visa alla jobb hos GT Car4You AB i Hallsberg
Vi söker en engagerad bilförsäljare till vårt team
Har du ett starkt intresse för bilar och vill arbeta med bilförsäljning? Då kan detta vara rätt tjänst för dig. Vi söker dig som har kunskap om bilar, är serviceinriktad och vill jobba i en roll där du får både ansvar och möjlighet att utvecklas.
Om jobbet
Som bilförsäljare kommer du att arbeta med försäljning av bilar från första kundkontakt till färdig affär. Du möter kunder, visar bilar, hanterar avtal och erbjuder lösningar kring finansiering och tilläggstjänster. Arbetet sker både fysiskt på plats och via telefon och digitala kanaler.
En del av arbetet innebär att du fotograferar bilar och lägger upp dem i annonsverktyg online, därför krävs det att du har god datavana. Du kommer även att köra bilar till och från olika platser, som besiktning eller upphämtning, så det är viktigt att du kan köra manuellt växlade bilar obehindrat.
Vem vi söker
Vi söker dig som har goda kunskaper om bilar - det är ett krav. Du har tidigare arbetat med bilar på något sätt, exempelvis inom verkstad, rekond, transport eller bilförsäljning. Alternativt har du erfarenhet av försäljning i andra branscher men ett starkt bilintresse och kunskap som du byggt upp genom eget engagemang.
Du behöver vara självgående, social, serviceinriktad och ha ett gott sinne för ordning och reda.Publiceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
B-körkort (Manuell) i minst 2 år (krav)
Goda kunskaper om bilar (krav)
God datavana, du ska kunna arbeta med dator dagligen
Mycket god svenska i tal och skrift samt god engelska
Meriterande: Erfarenhet av bilförsäljning eller annan försäljning
Meriterande: Erfarenhet från arbete inom bilbranschenOm tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 3 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Fast lön + möjlighet till provision (enligt överenskommelse)
Arbetstid: Dagtid, vardagar.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till: info@gtcar4you.se
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@gtcar4you.se
Detta är ett heltidsjobb.

GT Car4You AB
(org.nr 559313-2987)
Lertagsgatan 2
)
694 34 HALLSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GT Car4You AB
9534238