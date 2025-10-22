Bilförsäljare / Medarbetare till verkstad

Shark, Mohamad / Butikssäljarjobb / Karlskoga
2025-10-22


2025-10-22

Vi är en växande bilverkstad som arbetar med service, reparationer och försäljning av bilar. Vi värdesätter kvalitet, kundnöjdhet och en trivsam arbetsmiljö. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där alla hjälps åt för att ge våra kunder bästa möjliga service.

Som kundmottagare är du verkstadens ansikte utåt. Du ansvarar för att ta emot kunder, planera verkstadsjobb och säkerställa en smidig kommunikation mellan kund och mekaniker.
Arbetet är varierande och kombinerar service, administration och teknik.

Ta emot kunder och hantera in- och utlämning av bilar

Boka och planera arbeten i verkstaden

Upprätta arbetsordrar och ge prisuppgifter

Hantera fakturor, betalningar och garantiärenden

Samarbeta med mekaniker och reservdelsansvariga

Ta emot samtal, mejl och följa upp kundärenden

Har erfarenhet av kundservice, gärna inom bilbranschen

Har god datorvana och kan arbeta i administrativa system

Är noggrann, stresstålig och har en positiv attityd

Tycker om att möta människor och skapa bra kundrelationer

Har ett tekniskt intresse och förståelse för bilar

B-körkort är ett krav

En trygg och trivsam arbetsplats med bra sammanhållning

Möjlighet att utvecklas inom företaget

Marknadsmässig lön och goda anställningsvillkor

Skicka din ansökan och CV till info@ackarlskoga.com
Märk ansökan med "Kundmottagare".
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: info@ackarlskoga.com

