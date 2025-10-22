Bilförsäljare / Medarbetare till verkstad
2025-10-22
Vi är en växande bilverkstad som arbetar med service, reparationer och försäljning av bilar. Vi värdesätter kvalitet, kundnöjdhet och en trivsam arbetsmiljö. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där alla hjälps åt för att ge våra kunder bästa möjliga service.Om tjänsten
Som kundmottagare är du verkstadens ansikte utåt. Du ansvarar för att ta emot kunder, planera verkstadsjobb och säkerställa en smidig kommunikation mellan kund och mekaniker.
Arbetet är varierande och kombinerar service, administration och teknik.Arbetsuppgifter
Ta emot kunder och hantera in- och utlämning av bilar
Boka och planera arbeten i verkstaden
Upprätta arbetsordrar och ge prisuppgifter
Hantera fakturor, betalningar och garantiärenden
Samarbeta med mekaniker och reservdelsansvariga
Ta emot samtal, mejl och följa upp kundärenden
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kundservice, gärna inom bilbranschen
Har god datorvana och kan arbeta i administrativa system
Är noggrann, stresstålig och har en positiv attityd
Tycker om att möta människor och skapa bra kundrelationer
Har ett tekniskt intresse och förståelse för bilar
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder:
En trygg och trivsam arbetsplats med bra sammanhållning
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Marknadsmässig lön och goda anställningsvillkorSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till info@ackarlskoga.com
Märk ansökan med "Kundmottagare".
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: info@ackarlskoga.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundmottagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark, Mohamad
691 37 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Shark Mohamad Jobbnummer
9569111