Bildningsstrateg till Hyresgästföreningen region Sydost
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2026-06-23
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Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.
Vill du vara med och stärka kunskap, engagemang och delaktighet i en modern folkrörelse?
Trivs du i en roll där du får kombinera strategi, folkbildning och utvecklingsarbete?
Vill du arbeta med att göra kunskap tillgänglig, relevant och användbar för människor som vill förändra samhället tillsammans med andra?
Då kan det här vara rollen för dig.
Ditt uppdrag
Som bildningsstrateg hos oss ansvarar du för att driva och utveckla det strategiska utbildnings- och bildningsarbetet i region Sydost.
Du arbetar långsiktigt med att skapa förutsättningar för lärande, engagemang och kunskapsutveckling för våra förtroendevalda, medlemmar och hyresgäster – där folkbildning är ett viktigt verktyg för att stärka både människor och rörelse.
I rollen kommer du att:
Driva det strategiska arbetet inom utbildnings- och bildningsområdet i regionen
Genomföra omvärlds- och behovsanalyser kopplade till utbildning och kunskapsbyggande
Utveckla metoder, arbetssätt och strategier för bildningsarbetet
Samordna, följa upp och utveckla utbildningsinsatser utifrån regionala och nationella mål
Samverka nära regionstyrelsens bildningsutskott i strategiska frågor
Driva utvecklingsprojekt och stödja organisationen i utbildnings- och utvecklingsfrågor
Säkerställa att rapporter, analyser och kunskap omsätts till lärande och folkbildning
Samarbeta med externa aktörer, exempelvis ABF, för att utveckla nya former för lärande och nå fler målgrupper
Du blir en nyckelperson i att göra kunskap levande och relevant i hela vår folkrörelse.Publiceringsdatum2026-06-23Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt arbete inom utbildning, folkbildning eller organisationsutveckling – och som ser kunskap som en motor för engagemang och förändring.
Du har förmåga att arbeta både analytiskt och kreativt, och trivs i en roll där du får omsätta idéer, rapporter och behov till konkreta utbildningsinsatser och utvecklingsarbete.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av strategiskt arbete inom utbildning, bildning eller folkbildning
Har god förståelse för hur en medlemsstyrd eller idéburen organisation fungerar
Har erfarenhet av att driva utvecklings- eller förändringsarbete
Har mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skriftKvalifikationer
Erfarenhet av att analysera, sammanställa och omsätta kunskap till praktiskt lärande
Erfarenhet av projektledning, utvecklingsarbete eller samordning
Förmåga att arbeta strukturerat och långsiktigt med flera processer parallellt
Meriterande:
Erfarenhet av folkbildning eller samarbete med studieförbund
Erfarenhet av arbete inom folkrörelse eller medlemsorganisation
Erfarenhet av att utveckla utbildningsmaterial eller utbildningsformerDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
Strategisk och analytisk, du ser långsiktiga behov och utvecklingsmöjligheter och kan omsätta dem till konkreta insatser.
Pedagogisk och kommunikativ, du gör kunskap tillgänglig, begriplig och engagerande för olika målgrupper.
Initiativtagande, relationsskapande och strukturerad, du driver utveckling framåt, bygger samarbeten och kan hålla ihop komplexa processer över tid.
Inspirerande och inkluderande, du skapar engagemang, bygger förtroende och bidrar till ett positivt klimat där människor känner sig välkomna, sedda och motiverade att bidra.
Vårt erbjudande till dig
Vi är en värderingsstyrd organisation med stor gemenskap och bra anställningsvillkor. Vi värnar om att våra medarbetare har en bra och trivsam arbetsmiljö. Här har du möjlighet att utvecklas och växa.
Kollektivavtal, flexibla arbetstider, möjlighet till hybridarbete, ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension är några av de förmåner vi erbjuder. Hos oss får du samarbeta med kollegor som du kan ha roligt med och lära av.
Placeringsort är Linköping, Jönköping eller Växjö. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag eller senast den 21 augusti. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Har du frågor är du varmt välkommen att ringa enhetschef Maria Bergagård 072-648 70 24 eller via mail mailto:maria.bergagard@hyresgastforeningen.se
. Våra fackliga representanter kommer du bäst i kontakt med via mail, Handels mailto:handels.sydost@hyresgastforeningen.se
eller Saco mailto:akademikerna.sydost@hyresgastforeningen.se
.
Observera att rekryteringen pågår under sommaren och semesterperioden. Detta kan medföra längre svarstider från både rekryterande chef och fackliga representanter. Vi tackar för visad förståelse och återkommer så snart vi har möjlighet.
Välkommen till Hyresgästföreningen!
Vi arbetar för rimliga hyror och bra villkor för alla i hyresrätt. Ett tryggt boende för hela livet där människor och samhälle utvecklas. Med över 580 000 medlemmar är vi Sveriges största folkrörelse och medlemsorganisation för hyresgäster. På över 40 kontor runt om i landet, jobbar våra ca 800 engagerade hyreshjältar tillsammans med över 9000 förtroendevalda. Vi är en organisation i ständig rörelse som utmanar oss själva och lär av varandra. Hos oss får du möjlighet att testa sånt som är nytt, svårt och kanske oväntat. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Vill du lära känna oss ännu bättre? Följ oss gärna på https://www.linkedin.com/company/hyresgastforeningen/
Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner över hela landet. Arbetet och behoven kan se olika ut beroende på geografiskt område. Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive region och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare. Som organisation brinner vi för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.Region Sydost är en arbetsplats som sträcker sig över 52 kommuner och sex län. Vi har drygt 80 000 medlemmar och ca 100 anställda. Vi har ett antal kvalificerade yrkesgrupper och våra medarbetare jobbar självständigt med stort ansvar och får därför stora utvecklingsmöjligheter. Olika yrkesgrupper arbetar ofta tillsammans, samt även med förtroendevalda och i direkt kontakt med medlemmar. Det ställer krav på att anställda känner sig som en del av helheten i organisationen och förstår innebörden av att verka i en folkrörelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyresgästföreningen
, https://www.hyresgastforeningen.se/
582 33 LINKÖPING Arbetsplats
Hyresgästföreningen Jobbnummer
9975740