Bildlärare 50% på mellan- och högstadiet till Birgittaskolan
2026-02-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Birgittaskolan i Örebro har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till och med årskurs 10. Våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi erbjuder boende för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan.
Birgittaskolan är en statlig specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Skolan ligger i Örebro och tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.
Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer i en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö.
På Birgittaskolan har vi en mycket god tillgång till olika professioner i vårt elevhälsoteam och på digitala lärverktyg i en välutrustad IT-miljö.
Vi är cirka 100 medarbetare som arbetar på skolan alternativt på våra elevboenden.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare till Birgittaskolans högstadium.
Du ska ha lärarlegitimation som ger behörighet att undervisa i bild på mellan- och högstadiet.
Du har ansvar för att planera, individanpassa och genomföra en undervisning av hög kvalitet. Ofta är vi flera medarbetare i klassrummet samtidigt. Du bör således ha lätt att samarbeta med de eventuella elevassistenter och lärare som kan tillhöra klassen.
Vi söker medvetna och utmanande lärare som genom öppenhet, nytänkande och helhetssyn tar vara på varje elevs förmåga och kompetens för att möta en föränderlig värld. Att förändra arbetssätt och arbetsformer med IT teknikens hjälp är en förutsättning. Det är en självklarhet att du har intresse för skolutveckling samt har en god samarbetsförmåga.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation som ger behörighet att undervisa på mellan- och högstadiet i bild.
En förutsättning för att Du ska kunna arbeta hos oss är att Du kan svenskt teckenspråk då vår teckenspråkiga miljö är mycket viktig.
Du ska kunna de i skolan vanligt förekommande IT-programmen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever med NPF.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
På skolan finns även elevboende för vissa elever och därmed ställs det krav på samarbetsförmåga med både personal på elevboendet och med andra yrkesgrupper kopplade till elevens skoldag.
Vi har tillgång till interaktiva skrivtavlor i alla klassrum, så erfarenhet och kunskap i att hantera sådana hjälpmedel är meriterande.
Vi värdesätter att du:
• är självständig
• är duktig på relationsskapande
• har en hög samarbetsförmåga
• har omdöme
• är strukturerad.
ÖVRIGT
Tjänsten är ett vikariat på 50%.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
