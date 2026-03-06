Bildemontör till LKQ Atracco i Mönsterås
2026-03-06
Härligt spännande och utvecklande jobb i ett positivt team med fin laganda!
Bildemontör - För dig som gillar att skruva och jobba praktiskt
ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en bildemontör med ett genuint intresse för fordon, teknik och praktiskt arbete. Hos oss blir du en viktig del av vår verksamhet där vi arbetar i det som ofta kallas en "baklängesfabrik", här tas krockskadade fordon om hand på ett effektivt, säkert och hållbart sätt.
I rollen som bildemontör kommer du huvudsakligen att arbeta med demontering av krockskadade bilar samt säkerställa att demonterade delar håller rätt kvalitet innan de går vidare i återbrukskedjan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Demontering av fordon på lyft
Motor- och komponentdemontering
Däckhantering
Tvätt, sortering och hantering av demonterade delar
Kvalitetskontroll och inskrivning av delar i system
Mottagning, testning och sanering av inkommande fordon
Arbetet sker mot uppsatta produktionsmål där kvalitet, säkerhet och effektivitet är viktiga ledord.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
i söker dig som trivs i en praktisk arbetsmiljö och som gillar att arbeta med händerna. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett naturligt intresse för bilar och teknik.
Vi ser gärna att du har:
Fordonsteknisk utbildning eller tidigare erfarenhet av liknande arbete
Vana av att arbeta med handverktyg och mekaniskt arbete
God förmåga att arbeta både självständigt och i team
En positiv inställning och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen
Förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Har du ingen formell utbildning men ett stort fordonsintresse och rätt inställning är du mycket välkommen att söka, vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och engagemang.
Truckkort är meriterande men inget krav.
VI ERBJUDER
Ett praktiskt och varierande arbete i en stabil och växande verksamhet
Möjlighet att utvecklas inom bildemontering och återbruk
Trevliga kollegor och en god laganda
En arbetsplats där hållbarhet och miljö står i fokus
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en rekrytering där du blir anställd hos LKQ Atracco i Mönsterås. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIGT
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rebecca Moberg på rebecca.moberg@eterni.se
eller 0709-354090
Plats: Mönsterås
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
572 55 OSKARSHAMN Arbetsplats
Atracco AB (HQ) Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
9782766