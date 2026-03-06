Bildemontör till LKQ Atracco i Mönsterås

Eterni Sweden AB / Renhållningsjobb / Oskarshamn
2026-03-06


Härligt spännande och utvecklande jobb i ett positivt team med fin laganda!

Bildemontör - För dig som gillar att skruva och jobba praktiskt

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en bildemontör med ett genuint intresse för fordon, teknik och praktiskt arbete. Hos oss blir du en viktig del av vår verksamhet där vi arbetar i det som ofta kallas en "baklängesfabrik", här tas krockskadade fordon om hand på ett effektivt, säkert och hållbart sätt.
I rollen som bildemontör kommer du huvudsakligen att arbeta med demontering av krockskadade bilar samt säkerställa att demonterade delar håller rätt kvalitet innan de går vidare i återbrukskedjan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:

Demontering av fordon på lyft

Motor- och komponentdemontering

Däckhantering

Tvätt, sortering och hantering av demonterade delar

Kvalitetskontroll och inskrivning av delar i system

Mottagning, testning och sanering av inkommande fordon

Arbetet sker mot uppsatta produktionsmål där kvalitet, säkerhet och effektivitet är viktiga ledord.

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
i söker dig som trivs i en praktisk arbetsmiljö och som gillar att arbeta med händerna. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett naturligt intresse för bilar och teknik.
Vi ser gärna att du har:

Fordonsteknisk utbildning eller tidigare erfarenhet av liknande arbete

Vana av att arbeta med handverktyg och mekaniskt arbete

God förmåga att arbeta både självständigt och i team

En positiv inställning och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen

Förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift

Har du ingen formell utbildning men ett stort fordonsintresse och rätt inställning är du mycket välkommen att söka, vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och engagemang.
Truckkort är meriterande men inget krav.
VI ERBJUDER

Ett praktiskt och varierande arbete i en stabil och växande verksamhet

Möjlighet att utvecklas inom bildemontering och återbruk

Trevliga kollegor och en god laganda

En arbetsplats där hållbarhet och miljö står i fokus


OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en rekrytering där du blir anställd hos LKQ Atracco i Mönsterås. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIGT
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rebecca Moberg på rebecca.moberg@eterni.se eller 0709-354090
Plats: Mönsterås
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
572 55  OSKARSHAMN

Arbetsplats
Atracco AB (HQ)

Kontakt
Rebecca Moberg
rebecca.moberg@eterni.se

Jobbnummer
9782766

