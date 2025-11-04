Bilbolaget söker Personlig Servicetekniker
2025-11-04
Vi på Bilbolaget tror på vikten av att erbjuda den bästa upplevelsen för våra kunder.
Med hög tillgänglighet och ett gediget utbud av tjänster, bidrar vi till glädjen att äga bilar från oss. De bilmärken som Bilbolaget representerar idag är Volvo, Ford, Renault, Dacia och Hyundai. I Östhammar jobbar vi med Volvo, ett av Sveriges starkaste varumärken.
Din nästa utmaning
Nu söker vi en mekaniker, eller som vi kallar det Personlig Servicetekniker. Personlig Servicetekniker är ett koncept där vi utgår ifrån "kunden i fullt fokus". Vi tror på att skapa det bästa för våra kunder i form av tjänster som verkligen underlättar och medverkar till att det blir kul att äga bilar från oss. Din roll är avgörande för att vi ska lyckas.
Dagens bilar är laddade med teknik, inte minst genom ett 100-tal styrenheter som kommunicerar i olika nätverk. Den snabba utvecklingen gör att vi satsar mycket på utveckling för våra tekniker genom utbildningar, online-kurser med mera.
Som Personlig Servicetekniker planerar du själv din dag och har direktkontakt och bokning med dina kunder. Du möter upp när de besöker verkstaden och hjälper dem med varje steg i processen. Från mottagande, arbetsplanering, service och reparation till återlämning av bilen och slutligen betalning. Till din hjälp har du ett team bestående av ledare och kollegor med kompetens som underlättar för dig i det dagliga arbetet. Låter det här intressant? Då har vi jobbet för dig!
Vem är du?
Du tycker om att ge service, är duktig på att kommunicera och trivs med att arbeta med människor och teknik. Som person är du stresstålig, flexibel och positiv. Du är kvalitetsmedveten och har god prioriterings- och administrations förmåga.
Vi vill att du har fordonsteknisk utbildning. Arbetet kräver att du har goda datorkunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska. Intresse av modern teknik och att lösa problem genom felsökning och elektronik behövs för att lyckas. Det är önskvärt med yrkeserfarenhet från liknande arbete och meriterande om du arbetat med Volvo innan, dock inget krav. Vi ser gärna att du har goda referenser från att framgångsrikt hantera kunder. Du har också ett giltigt körkort med minst behörighet B.
Vad erbjuder vi dig?
Vi är ett kvalitetstänkande familjeföretag. Hos oss blir du en del av en koncern med möjligheter till både professionell och personlig utveckling. Vi bryr oss om dig som anställd.
Vi erbjuder alla våra anställda:
- Friskvård och personalrabatter på olika träningsanläggningar
- Personalrabatter på drivmedel, verkstadsarbeten & reservdelar
- Personalrabatter hos samarbetspartners
- Tjänstepension
- Gruppförsäkring
- Goda utvecklingsmöjligheter
- Bra arbetsmiljö
- Utbildningar genom bland annat samarbeten med Volvo Car Sverige och IHM Business School.
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, se kontaktuppgifter längre ned i annonsen. Urval sker löpande.
Vi vill ha en alkohol och drogfri arbetsmiljö. Därför genomför vi ett alkohol- och drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under året.
För att ansöka denna tjänst vänligen klicka här: https://bilbolaget.varbi.com/se/what:job/jobID:860517/
Välkommen med din ansökan!
Om koncernen Bilbolaget
Bilbolaget Invest Sundsvall AB är moderbolaget som med två personbilsbolag, ett lastvagnsbolag, ett Teknik & Service bolag, ett bildemonteringsbolad, Demia AB och ett Affärspartner bolag, har cirka 900 anställda. Koncernens verksamhet sträcker sig från Luleå i norr till Norrtälje i söder, via Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Ludvika, Gävle, Sandviken, Uppsala, Östhammar och Norrtälje.
Koncernen ägnar sig dels åt försäljning, service och tilläggstjänster med personbilar, transportbilar, bildemontering och lastvagnar, dels förvaltning av de egna och hyrda fastighetsbestånden. Fordonsaffären omfattar försäljning av både nya och begagnade personbilar, transportbilar och lastvagnar och har fokus på att leverera helhetslösningar som förenklar kundens vardag.
Bilbolagskoncernen ägs av familjen Persson. Martin Persson är styrelseordförande, även syskonen Henrik och Anders jobbar inom koncernen. Familjen Persson har siktet inställt på framtiden och jobbar långsiktigt med att hela tiden modernisera och återinvestera i verksamheten.
Vårt kundlöfte: Med personlig omtanke Det är stora ord som vi lovar till var och en av våra kunder och den viktigaste faktorn för långsiktig lönsamhet. Därför behöver vi engagerade medarbetare som har en vilja att göra skillnad i sina arbeten och ge våra kunder positiva upplevelser i mötena med dem.
Vi vill att alla kunder ska känna sig betydelsefulla och att just deras behov är någonting som vi tar på allvar och har lösningar på. Att vara omtänksam handlar om att bry sig om, vilja väl och visa intresse. Vår filosofi är att omtanke i alla led vinner i längden. Och det gäller självklart även oss medarbetare emellan. Om vi lever på det sättet så kommer vi också omtänksamt kunna ta hand om våra kunder på bästa tänkbara sätt. Ersättning
