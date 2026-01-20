Bilbolaget Nord söker Inköpare med placering i Östersund
Bilbolaget Nord AB / Inköpar- och marknadsjobb / Östersund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Östersund
2026-01-20
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilbolaget Nord AB i Östersund
, Strömsund
, Sollefteå
, Härnösand
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Bilbolaget har funnits sedan 1932 och verkar inom en rad olika områden inom bilägande samt är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Ford, Polestar, Lynk & Co och begagnat. Vi säljer personbilar och transportbilar, har hyrbilsverksamhet, verkstad, däckhotell, erbjuder tankning, tvätt och laddning samt har välsorterade bildelsbutiker. Bilbolaget har ca 500 medarbetare och finns på 15 orter i Norra Sverige.
Bilbolaget Nord är ett bolag inom Persson Invest koncernen. Persson Invest är ett familjeägt bolag med verksamheter inom personbilar, lastbilar och bussar, skog, hyvlerier, fastigheter samt förnybar energi. Persson Invest omsätter 8,5 miljarder och har 1494 medarbetare.
Vi söker nu Inköpare till Bilbolaget med placering i Östersund
Vill du arbeta strategiskt och operativt inom inköp av bilar och bidra till att utveckla en kostnadseffektiv inköpsprocess? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som inköpare hos oss har du ett helhetsansvar för att säkerställa tillgången på begagnade fordon och följa bolagets prisstrategi vid värdering och inköp.
Du ansvarar för att billagret är korrekt värderat och att våra etablerade rutiner och processer efterlevs. Rollen innebär ett nära samarbete med både försäljnings- och servicemarknad, där du dagligen är ett stöd vid värderingar och inköp. Du håller dig uppdaterad om marknadsutvecklingen, har koll på trender och prisförändringar, och bidrar med din affärsmässighet för att skapa lönsamhet och effektiva flöden.
Kvalifikationer där vi söker dig som:
- Trivs att arbeta i team, men också kan ta eget ansvar
- Är strukturerad och följer uppsatta rutiner och processer
- Har ett starkt affärsdriv och är van att arbeta mot uppsatta mål
- Tycker om att arbeta uppsökande och har lätt för att skapa kundkontakter
- Har ett helhetsperspektiv och samarbetar väl med både kunder och kollegor
- Erfarenhet från bilbranschen är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
- En utvecklande roll i ett engagerat team
- Möjlighet att påverka och utveckla inköpsprocessen
- Placeringsort är i Östersund
- Sex månaders provanställning
På Bilbolaget får du:
Mångfald och Trivsel - Vi välkomnar mångfald och strävar efter en jämn könsfördelning. På Bilbolaget är medarbetarnas engagemang nyckeln till vår framgång. Här har du möjlighet att påverka och trivas.
En stabil arbetsgivare - Vi är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Ford samt begagnade bilar med 15 anläggningar i norra Sverige. Bilbolaget ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932. Bli en av oss du också!
Riktigt bra personalförmåner - Hos oss får vi alla ta del av goda resultat i koncernens genom vinstandelsstiftelsen Årsringen samt möjlighet att hyra lägenhet i Åre och stuga i Hemavan. Givetvis har vi också tjänstepension, personalvårdsförmåner och rabatter hos våra bolag.Publiceringsdatum2026-01-20Så ansöker du
För att ansökan ska vara komplett ser vi att du skickar in ett personligt brev där du motiverar varför du vill vara hos oss och vad du kan bidra med samt CV.
Ansökan sker löpande med urval och intervjuer.
Varmt välkommen att höra av dig till Jörgen Sånglöf, 063-14 94 02 om du har frågor eller funderingar!
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/73". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilbolaget Nord AB
(org.nr 556052-5692) Arbetsplats
Bilbolaget Nord, Administration Kontakt
Jörgen Sånglöf 063-149402 Jobbnummer
9694273