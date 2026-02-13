Bilbolaget i Umeå söker Personlig Servicetekniker
Bilbolaget Nord AB / Maskinreparatörsjobb / Umeå Visa alla maskinreparatörsjobb i Umeå
2026-02-13
Bilbolaget har funnits sedan 1932 och verkar inom en rad olika områden inom bilägande samt är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Ford, Polestar, Lynk & Co och begagnat. Vi säljer personbilar och transportbilar, har hyrbilsverksamhet, verkstad, däckhotell, erbjuder tankning, tvätt och laddning samt har välsorterade bildelsbutiker. Bilbolaget har ca 500 medarbetare och finns på 15 orter i Norra Sverige.
Bilbolaget Nord är ett bolag inom Persson Invest koncernen. Persson Invest är ett familjeägt bolag med verksamheter inom personbilar, lastbilar och bussar, skog, hyvlerier, fastigheter samt förnybar energi. Persson Invest omsätter 8,5 miljarder och har 1494 medarbetare.
Efterfrågan från våra kunder ökar och vi behöver stärka upp vårt team på Bilbolaget i Umeå med en Personlig Servicetekniker!
Hos oss får chansen att arbeta med några av världens bästa och populäraste bilmärken.
För att lyckas hos oss får du specialutbildning, tillgång till de senaste verktygen och inte minst stöd från tillgängliga, kompetenta och omtänksamma kollegor.
Som Personlig Servicetekniker kan du påverka din arbetsdag och bestämma hur du ska ta hand om dina kunder och deras önskemål. Arbetet är intressant och varierande - du genomför service, felsöker och reparerar. Själv eller tillsammans med en kollega.
Du som söker:
Vi ser gärna att du har fordonsteknisk utbildning alternativt goda fordonstekniska kunskaper. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom yrket. Du har en stark servicekänsla, är ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt och i team.
Bilbolaget strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.
Vad vi erbjuder:
Mångfald och Trivsel - Vi välkomnar mångfald och strävar efter en jämn könsfördelning. På Bilbolaget är medarbetarnas engagemang nyckeln till vår framgång. Här har du möjlighet att påverka och trivas.
En stabil arbetsgivare - Vi är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Ford samt begagnade bilar med 15 anläggningar i norra Sverige. Bilbolaget ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932. Bli en av oss du också!
Riktigt bra personalförmåner - Hos oss får vi alla ta del av goda resultat i koncernens genom vinstandelsstiftelsen Årsringen samt möjlighet att hyra lägenhet i Åre och stuga i Hemavan. Givetvis har vi också tjänstepension, personalvårdsförmåner och rabatter hos våra bolag.Publiceringsdatum2026-02-13Så ansöker du
Ansökan sker löpande med urval och intervjuer - så sök redan idag!
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Har du frågor - kontakta gärna servicemarknadschef Magnus Nilsson på magnus.nilsson@bilbolaget.com
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilbolaget Nord AB
(org.nr 556052-5692) Arbetsplats
Bilbolaget Nord, Servicemarknad, Umeå Kontakt
Magnus Nilsson 090177137 Jobbnummer
9742256