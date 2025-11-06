Bilbolaget i Östersund söker Säljare!
2025-11-06
Bilbolaget har funnits sedan 1932 och verkar inom en rad olika områden inom bilägande. Vi är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Polestar, Renault, Dacia, Ford samt begagnat och säljer totalt 9 000 bilar per år. Vi säljer personbilar och transportbilar, har hyrbilsverksamhet, verkstad, däckhotell, erbjuder tankning och tvätt samt har välsorterade bildelsbutiker. Bilbolaget har ca 500 medarbetare och finns på 15 orter i Norra Sverige.
Vi på Bilbolaget i Östersund söker nu en resultatinriktad och relationsbyggande säljare!
Hos oss får chansen att arbeta med några av världens bästa och populäraste bilmärken så som Volvo, Polestar, Renault, Dacia och Ford.
Vi ser till att du har de absolut bästa förutsättningarna att lyckas i rollen genom moderna verktyg och stödfunktioner - och framförallt tillgängliga, kompetenta och omtänksamma kollegor.
Som säljare hos oss blir du en nyckelperson i vår framgångsresa och ditt uppdrag är att:
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer - både med privatpersoner och företag
Driva försäljning av nya och begagnade bilar
Erbjuda våra kunder helhetslösningar - inklusive serviceavtal, Volvokort och andra tjänster
Arbeta aktivt med uppsökande försäljning och kundkontakter
Delta i kundevent, kampanjer och marknadsaktiviteter
Vi söker dig som är målmedveten, affärsmässig och brinner för försäljning. Du har sannolikt erfarenhet av försäljning av något slag eller dokumenterad framgång inom kundbearbetning.
Du gillar att ta ansvar och ser möjligheter där andra ser hinder. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tidigare erfarenhet.
Vi erbjuder en trygg anställning i ett företag som satsar på sina medarbetare, med goda personalförmåner och utvecklingsmöjligheter, moderna arbetsförhållanden och en stark gemenskap. Bilbolaget Nord ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932.
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi tillämpar sex månaders provanställning. Vid frågor är du välkommen att kontakta Försäljningschef Marcus Hoversjö på 063-149409 eller via marcus.hoversjo@bilbolaget.com
Bilbolaget strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/69". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilbolaget Nord AB
(org.nr 556052-5692) Arbetsplats
Bilbolaget Nord, Bilförsäljning, Östersund Kontakt
Marcus Hoversjö 063149409 Jobbnummer
9591085