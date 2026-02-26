Bilbolaget i Östersund söker Personlig Servicetekniker
Hos oss på Bilbolaget i Östersund får du chansen att arbeta med några av världens bästa och mest populära bilmärken.
För att du ska lyckas i rollen som Personlig Servicetekniker får du hos oss specialutbildning, tillgång till de senaste verktygen och ett starkt stöd från kompetenta, tillgängliga och omtänksamma kollegor.
Vi erbjuder även en modern och inspirerande arbetsmiljö, där du får möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt. Utöver det har vi riktigt bra personalförmåner då du hos oss bland annat får ta del av goda resultat genom vinstandelsstiftelsen Årsringen, samt möjlighet att hyra lägenhet i Åre och stuga i Hemavan.
Som Personlig Servicetekniker får du ett fritt och varierat arbete där du har möjlighet att påverka din arbetsdag och själv bestämma hur du tar hand om kunder och deras önskemål. Du genomför service, felsöker och reparerar, både självständigt och i samarbete med kollegor.
Vi ser att du som söker har en fordonsteknisk utbildning eller goda fordonstekniska kunskaper samt minst B-körkort. Du är serviceinriktad, har förmåga att ta ansvar för ditt arbete och trivs med att arbeta i team. Bilbolaget strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.
Ansökan sker löpande med urval och intervjuer så sök gärna redan idag. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Har du frågor - kontakta gärna Servicemarknadschef Anders Gillblad på 063-14 94 05 eller via anders.gillblad@bilbolaget.com
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Välkommen med din ansökan!
Bilbolaget är Norrlands största återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Ford, Polestar, Lynk & Co och begagnade bilar. Vi erbjuder försäljning av person- och transportbilar, hyrbilar, verkstadstjänster, däckhotell, tankning, tvätt, laddning och bildelar. Med cirka 500 medarbetare på 15 orter i norra Sverige är vi sedan 1932 en stabil partner för alla bilägare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
