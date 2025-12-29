Bilbolaget i Örnsköldsvik söker Servicetekniker
Bilbolaget Nord AB / Maskinreparatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskinreparatörsjobb i Örnsköldsvik
2025-12-29
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilbolaget Nord AB i Örnsköldsvik
, Sollefteå
, Härnösand
, Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Bilbolaget har funnits sedan 1932 och verkar inom en rad olika områden inom bilägande samt är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Ford, Polestar, Lynk & Co och begagnat. Vi säljer personbilar och transportbilar, har hyrbilsverksamhet, verkstad, däckhotell, erbjuder tankning, tvätt och laddning samt har välsorterade bildelsbutiker. Bilbolaget har ca 500 medarbetare och finns på 15 orter i Norra Sverige.
Bilbolaget Nord är ett bolag inom Persson Invest koncernen. Persson Invest är ett familjeägt bolag med verksamheter inom personbilar, lastbilar och bussar, skog, hyvlerier, fastigheter samt förnybar energi. Persson Invest omsätter 8,5 miljarder och har 1494 medarbetare.
Bilbolaget fortsätter att investera i framtiden och bygger just nu en helt ny, modern anläggning i Örnsköldsvik! För att möta våra kunders behov och utveckla vår verksamhet söker vi nu en engagerad och kunnig servicetekniker som vill bli en del av vårt växande team.
I rollen som servicetekniker kommer du att arbeta med felsökning, service, reparationer och underhåll av några av världens bästa och populäraste bilmärken. För att lyckas hos oss får du specialutbildning, tillgång till de senaste verktygen och inte minst stöd från tillgängliga, kompetenta och omtänksamma kollegor.
Vi söker dig som har goda fordonstekniska kunskaper, fordonsteknisk utbildning är meriterande. Är serviceinriktad, noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för bilar och teknik samt trivs med att arbeta både självständigt och i team. Har B-körkort.
Vi erbjuder en trygg anställning i ett företag som satsar på sina medarbetare, med goda personalförmåner och utvecklingsmöjligheter, moderna arbetsförhållanden och en stark gemenskap. Bilbolaget Nord ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932. Bilbolaget strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.Publiceringsdatum2025-12-29Så ansöker du
Ansökan sker löpande med urval och intervjuer så sök gärna redan idag. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Har du frågor - kontakta gärna rekryteringsansvarig Lennart Thelin via lennart.thelin@bilbolaget.com
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/77". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilbolaget Nord AB
(org.nr 556052-5692) Arbetsplats
Bilbolaget Nord, Servicemarknad, Örnsköldsvik Kontakt
Lennart Thelin 0660–86716 Jobbnummer
9665301