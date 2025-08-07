Bilbolaget i Örnsköldsvik söker Däcksäsongspersonal!
Bilbolaget Nord AB / Montörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla montörsjobb i Örnsköldsvik
2025-08-07
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilbolaget Nord AB i Örnsköldsvik
, Sollefteå
, Härnösand
, Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Bilbolaget har funnits sedan 1932 och verkar inom en rad olika områden inom bilägande. Vi är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Ford samt begagnat och säljer totalt 9 000 bilar per år. Vi säljer personbilar och transportbilar, har hyrbilsverksamhet, verkstad, däckhotell, erbjuder tankning och tvätt samt har välsorterade bildelsbutiker. Bilbolaget har ca 490 medarbetare och finns på 15 orter i Norra Sverige.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats som kännetecknas av omtanke, tillgänglighet och kompetens. Varmt välkommen att söka för att bli en del av vår familj!
Bilbolaget i Örnsköldsvik söker säsongspersonal under däcksäsongen!
Vi söker nu två personer för säsongsarbete inför den kommande däcksäsongen.
Tjänsten inleds i slutet på september och sträcker sig över en period på cirka sex veckor, beroende på väderförhållandena. Det kan även förekomma övertidsarbete på vardagar, vilket innebär att vi söker flexibla och engagerade medarbetare som är beredda att arbeta extra vid behov.
Du som söker
Du har förmågan att arbeta effektivt och noggrant under tidspress. Du bör vara i god fysisk form, då arbetet kan vara fysiskt krävande. Du är serviceinriktad och har en positiv attityd. Erfarenhet av däckbyte är meriterande, men inte ett krav. B-körkort är ett plus, men inget krav.
Bilbolaget strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.Publiceringsdatum2025-08-07Så ansöker du
Urval sker löpande med intervjuer.
Ev frågor skickas via mail till rekryteringsansvarig Paulina Östh via mail paulina.osth@bilbolaget.com
eller via telefonnr 066086702
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/44". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bilbolaget Nord AB
(org.nr 556052-5692) Arbetsplats
Bilbolaget Nord, Servicemarknad, Örnsköldsvik Kontakt
Paulina Östh 066086702 Jobbnummer
9448929