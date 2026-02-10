Bilbolaget i Kiruna söker Servicetekniker

Bilbolaget Nord AB / Maskinreparatörsjobb / Kiruna
2026-02-10


Visa alla maskinreparatörsjobb i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Pajala, Överkalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bilbolaget Nord AB i Kiruna, Gällivare, Boden, Arvidsjaur, Kalix eller i hela Sverige

Bilbolaget har funnits sedan 1932 och verkar inom en rad olika områden inom bilägande samt är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Ford, Polestar, Lynk & Co och begagnat. Vi säljer personbilar och transportbilar, har hyrbilsverksamhet, verkstad, däckhotell, erbjuder tankning, tvätt och laddning samt har välsorterade bildelsbutiker. Bilbolaget har ca 500 medarbetare och finns på 15 orter i Norra Sverige.

Bilbolaget Nord är ett bolag inom Persson Invest koncernen. Persson Invest är ett familjeägt bolag med verksamheter inom personbilar, lastbilar och bussar, skog, hyvlerier, fastigheter samt förnybar energi. Persson Invest omsätter 8,5 miljarder och har 1494 medarbetare.

Efterfrågan från våra kunder ökar och vi behöver stärka upp vårt team på Bilbolaget i Kiruna med en Servicetekniker.

Hos oss får chansen att arbeta med några av världens bästa och populäraste bilmärken. Du får löpande utbildning, tillgång till de senaste verktygen och inte minst stöd från tillgängliga, kompetenta och omtänksamma kollegor.

Som Servicetekniker hos oss kan du påverka din arbetsdag. Arbetet är intressant och varierande - du arbetar självständigt och genomför service, felsöker och reparerar person- och transportbilar.

Vi ser att du som söker sannolikt har fordonsteknisk utbildning eller goda fordonstekniska kunskaper samt minst B-körkort. Det är viktigt att du delar våra grundläggande värderingar, som till exempel att kunden är vår största tillgång. Som person är du serviceinriktad och har förmåga att självständigt ta ansvar för ditt arbete och att arbeta i team. Bilbolaget strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.

Vad vi erbjuder

Vi på Bilbolaget i Kiruna kan utöver fantastisk natur runt knuten samt ett rikt fritids- och kulturliv erbjuda dig en trygg och stabil arbetsgivare med lång historia inom en stor men ändå familjär koncern. Läs mer om att flytta till Kiruna https://kiruna.se/arkiv/samlingssidor/flytta-hit.html

På Bilbolaget vet vi att medarbetarnas engagemang är en förutsättning för att uppnå hög kvalitet och nöjda kunder. Hos oss ska alla kunna påverka och vi arbetar ständigt med att öka trivseln samt stärka det stora engagemanget.

Bilbolaget ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932. Alla vi som arbetar inom koncernen Persson Invest får vid goda resultat i koncernen ta del av vinsten genom vår vinstandelsstiftelse Årsringen. Vi har också möjlighet att hyra en nyproducerad lägenhet i Åre och en stuga i Hemavan. Utöver detta har vi självklart tjänstepension, personalvårdsförmåner och rabatter hos våra egna bolag. Bli en av oss du också!

Publiceringsdatum
2026-02-10

Så ansöker du
Ansökan sker löpande med urval och intervjuer. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Servicemarknadschef Krister Kuoppa via krister.kuoppa@bilbolaget.com eller via 0980-39 84 29.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bilbolaget Nord AB (org.nr 556052-5692)

Arbetsplats
Bilbolaget Nord, Servicemarknad, Kiruna

Kontakt
Krister Kuoppa
0980398429

Jobbnummer
9732989

Prenumerera på jobb från Bilbolaget Nord AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bilbolaget Nord AB: