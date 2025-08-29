Bilbolaget i Härnösand söker säsongspersonal!
2025-08-29
Bilbolaget har funnits sedan 1932 och verkar inom en rad olika områden inom bilägande. Vi är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Ford samt begagnat och säljer totalt 9 000 bilar per år. Vi säljer personbilar och transportbilar, har hyrbilsverksamhet, verkstad, däckhotell, erbjuder tankning och tvätt samt har välsorterade bildelsbutiker. Bilbolaget har ca 490 medarbetare och finns på 15 orter i Norra Sverige.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats som kännetecknas av omtanke, tillgänglighet och kompetens. Varmt välkommen att söka för att bli en del av vår familj!
Bilbolaget i Härnösand söker säsongspersonal under däcksäsongen!
Vi söker nu personer för säsongsarbete inför den kommande däcksäsongen.
Tjänsten innebär hjulskifte, däckomläggning och hjultvätt och inleds i början av oktober och sträcker sig över en period på cirka 4 veckor, beroende på väderförhållandena. Det kan även förekomma övertidsarbete på vardagar, vilket innebär att vi söker flexibla och engagerade medarbetare som är beredda att arbeta extra vid behov.
Du som söker
Du har förmågan att arbeta effektivt och noggrant under tidspress. Du är serviceinriktad och har en positiv attityd. Erfarenhet av däckbyte är meriterande, men inte ett krav. B-körkort är ett krav.
Bilbolaget strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.
Ansökan sker löpande med urval och intervjuer.
Ev frågor skickas via mail till rekryteringsansvarig Jonas Norberg via mail jonas.norberg@bilbolaget.com
eller via telefonnr 0611-521036
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/50". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bilbolaget Nord AB
(org.nr 556052-5692) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilbolaget Nord, Servicemarknad, Östersund Kontakt
Jonas Norberg 0611-521036 Jobbnummer
9482961