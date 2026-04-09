Bilbolaget i Gällivare söker Skadereparatör
Nu utökar vi vårt team på Bilbolagets skadeverkstad i Gällivare! Vill du tillsammans med oss ge våra kunder bästa tänkbara service? Då kan vi erbjuda dig ett omväxlande och spännande arbete i vår anläggning i Gällivare.
Hos oss får chansen att arbeta med några av världens bästa och populäraste bilmärken. För att lyckas hos oss får du specialutbildning, tillgång till de senaste verktygen och inte minst stöd från tillgängliga, kompetenta och omtänksamma kollegor.
Som Skadereparatör hos oss på Bilbolaget arbetar du främst med skadereparationer på personbilar. Det omfattar bland annat små som stora reparationer, montering och demontering av bildelar samt glasreparationer.
Våra krav:
Vi ser att du som söker sannolikt har fordonsteknisk utbildning eller goda fordonstekniska kunskaper samt minst B-körkort. Det är meriterande med tidigare erfarenheter inom bilbranschen.
Som person är du serviceinriktad, har förmåga att självständigt ta ansvar för ditt arbete och till att arbeta i team. Du är driven, engagerad och som vill ge våra kunder service i världsklass.
Bilbolaget strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.
Vad vi erbjuder:
Mångfald och Trivsel - Vi välkomnar mångfald och strävar efter en jämn könsfördelning. På Bilbolaget är medarbetarnas engagemang nyckeln till vår framgång. Här har du möjlighet att påverka och trivas.
Riktigt bra personalförmåner - Hos oss får vi alla ta del av goda resultat i koncernens genom vinstandelsstiftelsen Årsringen samt möjlighet att hyra lägenhet i Åre och stuga i Hemavan. Givetvis har vi också tjänstepension, personalvårdsförmåner och rabatter hos våra bolag.
Ansökan sker löpande med urval och intervjuer så sök gärna redan idag.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Har du frågor - kontakta gärna rekryteringsansvarig Johan Häggkvist på johan.haggkvist@bilbolaget.com
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Bilbolaget är Norrlands största återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Ford, Polestar, Lynk & Co och begagnade bilar. Vi erbjuder försäljning av person- och transportbilar, hyrbilar, verkstadstjänster, däckhotell, tankning, tvätt, laddning och bildelar. Med cirka 500 medarbetare på 15 orter i norra Sverige är vi sedan 1932 en stabil partner för alla bilägare.
Bilbolaget är en del av Persson Invest, en familjeägd koncern som också verkar inom skog, lastbilar, bussar, förnybar energi och fastigheter, och omsätter 8,5 miljarder med 1494 anställda.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilbolaget Nord AB
(org.nr 556052-5692), https://www.bilbolaget.com/om-bilbolaget/karriar/
Bilvägen 2 (visa karta
)
982 38 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kontakt
Johan Häggkvist johan.haggkvist@bilbolagt.com 0970-522932
9843689