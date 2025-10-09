Bidragshandläggare till Ekonomiskt bistånd och arbete
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Område Ekonomiskt bistånd och arbete ansvarar för att utreda rätten till ekonomiskt bistånd för de två stadsdelarna Norra Innerstaden och Kungsholmen.
Vi är belägen i nya fräscha lokaler i Garnisonen på Östermalm. Vi är ett 40-tal medarbetare som tillsammans erbjuder medborgarna en god tillgänglighet och är serviceinriktade med klienten i fokus.
Ekonomiskt bistånd och arbete består av två enheter, en mottagningsenhet och en utredningsenhet. Mottagningsenheten är första kontakten in till ekonomiskt bistånd och tar emot alla nybesök. Utredningsenheten består av socialsekreterare och bidragshandläggare som arbetar med uppföljning och planering.
Vi erbjuder
Vi är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetares välmående. Vi månar om möjlighet till ett
flexibelt arbetssätt för att kunna kombinera yrkes- och privatliv. Vi erbjuder semesterväxling och ett friskvårdbidrag. Arbetsplatsen är belägen centralt inom norra innerstaden. Hos oss har du goda möjligheter till kompetensutveckling inom ditt uppdrag och inom Stockholms stad.
Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare och våra förmåner:
Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill. Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och är intresserad av en ny utmaning? Varmt välkommen med din ansökan!
Din roll
Ditt arbete innebär i huvudsak att utreda och fatta beslut på ansökningar om ekonomiskt bistånd baserat på de bedömningar som utförs av våra kunniga socialsekreterare. Dina arbetsuppgifter kommer att även inkludera andra administrativa uppgifter som aktvård, insortering och fakturahantering. En stor del av arbetet kretsar kring hanteringen av ansökningar och under vissa perioder av månaden kan tempot vara intensivt.
Som bidragshandläggare kommer du att spela en central roll i att säkerställa smidiga processer och hög kvalitet i vårt arbete. Du kommer vara en nära samarbetspartner med socialsekreterarna och tillsammans säkerställa en hög tillgänglighet och rättssäkra processer för våra klienter.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Gymnasial utbildning, gärna med ekonomisk inriktning
Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig förvaltning
Har kunskap om fakturahanteringssystem eller andra IT-system inom området
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande om du har:
tidigare erfarenhet av myndighetsutövning och ekonomisk bistånd.
Noggrannhet är en självklar egenskap som du innehar. Ditt arbete präglas av både självständighet, tydlighet och struktur. Genom att planera, organisera och prioritera effektivt hanterar du dina arbetsuppgifter på ett framgångsrikt och flexibelt sätt. Du är professionell och bekväm med att arbeta både individuellt och samarbeta i ett team. Du känner dig trygg i att arbeta inom befintliga ramar och att fatta beslut baserat på dessa. Din kommunikativa förmåga är tydlig och du behåller en lugn och stabil inställning även när utmaningar uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare.
Har du rätt kvalifikationer och detta låter intressant, sök redan idag!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
