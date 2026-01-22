Bidragshandläggare till ekonomiskt bistånd
2026-01-22
Tjänsten som bidragshandläggare tillhör enheten Försörjningsinsatser. Vi tillhör omsorgs- och socialförvaltningen som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Hos oss arbetar cirka 800 medarbetare med att stötta våra invånare i livets alla skeenden. Vi jobbar med äldreomsorg, socialpsykiatri, funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg. Vi sätter alltid individens behov i centrum.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu en bidragshandläggare/administratör till vår enhet. Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet som gör verklig skillnad i människors livssituation. Tillsammans i ett team med engagemang, samarbete och professionellt stöd, stöttar vi våra medborgare mot egen försörjning.
Som bidragshandläggare är du delaktig i det kontinuerliga utvecklingsarbetet på enheten och bidrar till en ökad rättssäkerhet. Tjänsten är inte en myndighetsutövning. Som bidragshandläggare arbetar du både i team med andra handläggare och socialsekreterare och självständigt. Du går igenom ett stort antal ärenden där fokus ligger på struktur och noggrannhet. Du kommer även att arbeta med:
* Skanna och infoga inkommande handlingar
* Gå igenom handlingar och göra preliminära beräkningar
* Granskning och bedömning av inkomna underlag
* Skriva akt-anteckningar
* "Spärra dagen" vid den dagliga attesten och skicka filer enligt separat rutin
* Administrativa arbetsuppgifter såsom stöd i verksamhetssystem.
* Viss handläggning av förmedlingsmedel samt viss handläggning och utredning av dödsboärenden.Kvalifikationer
Du ska minst ha fullgjort gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot ekonomi eller administration. Du har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten eller på en annan myndighet. Du har mycket god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl både i tal och skrift.
Som person är du relationsskapande och trivs i mötet med människor. Du är trygg i din roll och är strukturerad i ditt arbetssätt.
ÖVRIGT
Tjänsten är ett vikariat på cirka ett år. Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
