Bidragshandläggare - UD:s strategiska stöd, insatser och bidrag
2026-02-12
Enheten för internationellt utvecklingssamarbete UD-IU, Gruppen för strategiska insatser och finansiella bidrag, Utrikesdepartementet
Vill du vara med och genomföra Sveriges utrikes- och internationella utvecklingspolitik i nära samarbete med engagerade och skickliga kollegor? Är du intresserad av och har erfarenhet av bidragshantering? Är du service- och kvalitetsinriktad och trivs med varierande uppgifter? Då kan vi erbjuda en händelserik arbetsmiljö!
Utrikesdepartementet, UD, ansvarar för ett brett spektrum av frågor inom Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, utvecklingssamarbete och internationella handel. Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, UD IU, ansvarar för den övergripande styrningen av det svenska biståndet. Enheten har ansvar för frågor som rör Sida, Swedfund och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och samordnar policy-, budget- och anslagsfrågor inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Enheten samordnar även svenska positioner inom EU:s utvecklingssamarbete och samordnar frågor som rör OECD:s biståndskommitté DAC.
Som handläggare i bidragsgruppen får du tillsammans med berörda sakenheter ta fram och kvalitetssäkra underlag till bidragsinsatser hela vägen från idé till uppföljning och avslut i enlighet med politiska prioriteringar och gällande regelverk. Handläggartjänsten innebär att samordna och ge stöd till enheter vad gäller bidragshantering inom UD:s utgiftsområden. Det innefattar t.ex. strategiskt inriktade bidrag, projektbidrag, medlemsavgifter i internationella organisationer, stöd till utvecklingsbanker och fonder samt frivilliga bidrag i form av kärnstöd till FN-organ. Totalt omfattas beslut om ca 250 insatser om ca 20 miljarder kronor per år varav merparten inom biståndet. Även andra arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområden kan bli aktuella.Publiceringsdatum2026-02-12Bakgrund
Du har en akademisk examen inom relevant område samt minst ett års relevant arbetslivserfarenhet från Regeringskansliet, svenska myndigheter eller internationella organisationer. Erfarenhet från bidragshantering inom staten är meriterande. Du behöver god förståelse för kraven på arbetet i en politiskt styrd organisation. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är noggrann, ansvarstagande, kvalitetsmedveten, analytisk, strukturerad samt har en god förmåga att initiera, leda och genomföra processer. Du ska ha mycket god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga samt ett gott omdöme och kan arbeta mot korta deadlines. God förmåga att skapa och upprätthålla kontaktnät.Övrig information
Vi erbjuder en-två tillsvidareanställningar som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde den 1 juni eller enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Sofia Heine eller biträdande enhetschef Karin Johanson. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Pia Patricia Rosengren. Fackliga kontaktpersoner för UPF (Saco) och för ST-UD. Du når dem alla via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.
