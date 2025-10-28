Bidra till rena och trivsamma miljöer - vi söker en lokalvårdare
2025-10-28
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
Just nu hjälper vi en av våra kunder att hitta en lokalvårdare som vill skapa rena, ordnade och välkomnande lokaler.
Som lokalvårdare blir du en viktig del av teamet som ser till att kontor, gemensamma ytor och sanitetsutrymmen alltid håller hög standard. Rollen passar dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt eller tillsammans med andra.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.sePubliceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Städning av kontor, gemensamma ytor och sanitetsutrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Bidra till ordning, säkerhet och trivsel i lokalerna
Vi erbjuder:
Anställning via A 95 Consulting, med uppdrag hos kund
Trevliga kollegor och en stabil arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom lokalvård och serviceKvalifikationer
Noggrann, ansvarstagande och van vid självständigt arbete
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
