Bidra till en bättre järnväg - Underhållsingenjör bana
Trafikverket / Anläggningsarbetarjobb / Växjö Visa alla anläggningsarbetarjobb i Växjö
2025-09-08
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Växjö
, Ljungby
, Värnamo
, Vetlanda
, Olofström
eller i hela Sverige
Vill du jobba med banteknik som får järnvägstrafiken att rulla och bidra till ett närmare och grönare samhälle? Nu söker vi en ny kollega till verksamhetsområde Underhålls södra region.
Bidra till en bättre järnväg - Underhållsingenjör banaPubliceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som underhållsingenjör är du enhetens teknikexpert inom räls, ballast och övrig banteknik inom järnväg, där du stöttar teamet i ett eller flera baskontrakt med deras leveranser inom teknikområdet. I samarbete med projektledaren och teamet tillämpar du de avtal och kontrakt som tecknats mellan Trafikverket och våra entreprenörer/leverantörer. Ni säkerställer att underhållskontrakten följs och att vi har en robust och säker järnvägsanläggning. I rollen har du också mycket kontakter inom Trafikverket, men också med allmänhet, kommuner samt andra myndigheter.
Du kommer huvudsakligen arbeta i kontorsmiljö, men även vara ute i järnvägsanläggningen i mindre omfattning. Den ena dagen är du inne på kontoret och arbetar med våra IT-system, håller fysiska eller digitala möten och samverkar med dina kollegor. Nästa dag är du ute i anläggningen och undersöker dess tillstånd samt identifierar behov av åtgärder. Dessutom får du leda mindre projekt och utredningar - perfekt för dig som gillar att ta ansvar och utvecklas inom ditt område.
Arbetet sker i huvudsak dagtid och även om du ibland reser i tjänsten, sker endast övernattningar i undantagsfall. För dig som vill kunna arbeta delvis på distans, kan det i den här tjänsten finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan.
I dina ansvarsområden ingår bland annat att:
Analysera, identifiera och föreslå åtgärder. Du analyserar och uppmärksammar fel, brister och störningar och föreslår förbättringar för att säkerställa en driftsäker järnvägsanläggning. I detta ingår även att ta fram underlag till beställningar och uppdatera underhållsplanerna.
Hålla i teknikmöten med entreprenören och följa upp planerade och utförda arbeten. Du säkerställer att entreprenaden utförs i enlighet med avtal, relevanta lagar och andra styrande dokument, t.ex. genom att granska besiktningsanmärkningar, egenkontroller och BIS-hantering. Leveransuppföljningen sker både på plats i anläggningen och genom våra system, vilket brukar vara en uppskattad variation i vardagen.
Stötta projektledaren med prognosarbete, medverka i upphandlingar och projektens ekonomi- och fakturahantering. Du deltar normalt i projektteamets möten och vid behov även på byggmöten med entreprenören. Du kommer att vara rådgivare och stöd till projektledaren, men också en viktig resurs för resten av teamet där du bidrar med din specialistkompetens.
Jag som blir din chef heter Jonas Lycksell. Jag driver verksamheten framåt med fokus på resultat och med stor tillit till mina medarbetares förmåga och vilja att ta ansvar för och utveckla våra leveranser. Detta sker genom aktiv dialog där vi tillsammans bygger förtroende både internt och externt. Jag hoppas du vill vara med på vår resa att utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem!
Övrig information
Möjliga placeringsorter är Kristianstad, Malmö eller Växjö.
#LI-Hybrid #LI-NA2
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Då en del av arbetet utförs i anslutning till spårområdet kan du behöva genomgå en hälsoundersökning vid anställning.Kvalifikationer
Vem är du?
Som underhållsingenjör är du en viktig del i att samarbetet med våra entreprenörer, intressenter och samarbetspartners ska fungera väl. Vi söker därför dig som är en duktig relationsskapare och vill bidra till ett gott samarbetsklimat. Du har gott omdöme och kan balansera lyhördhet och dialog med tydlig kommunikation för att få framdrift. Eftersom arbetet har högt ställda krav gällande kvalitet och säkerhet, förutsätter det att du är ordningsam, har god administrativ förmåga och kan tänka helhet utan att missa de viktiga detaljerna. Utöver god problemlösningsförmåga, ser vi också att du behöver vara självgående och kunna prioritera ditt arbete på ett klokt sätt när det är mycket att göra.
Vi ser en mix av erfarenheter som en styrka, därför är vi öppna för både erfarna kollegor och för dig som är i början av karriären. I den här rollen behöver du uppfylla minst ett av följande grundkrav:
Några års aktuell arbetslivserfarenhet inom banteknik (nybyggnation eller underhåll) för järnväg
Alternativt
Aktuell, eftergymnasial vidareutbildning med teknisk inriktning, som gett dig god och uppdaterad teoretisk kunskap inom järnvägs- och banteknik
Rollen ställer utöver ovanstående även krav på:
goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
god datorvana och förmåga att använda olika IT-system i arbetet, särskilt Office-paketet
körkort för personbil
Det är plus om du har:
flerårig erfarenhet av att arbeta med entreprenader inom järnväg, särskilt inom banteknik
arbetat operativt ute i anläggningen (underhåll, felavhjälpning m.m.)
ytterligare erfarenhet inom signal och/eller el
erfarenhet av projekt-/arbetsledning
kunskap om och erfarenhet av att hantera entreprenadjuridiska frågor
arbetat i något/några av följande system: Bessy, 0felia, Optram, BIS eller Besiktningsplan Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2025:361". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Jonas Lycksell 0101233726 Jobbnummer
9498538