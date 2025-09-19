Bidra med hela din kompetens som sjuksköterska i vår mobila enhet
2025-09-19
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!
Vill du vara med och forma en ny enhet och arbeta flexibelt samtidigt som du har tryggheten i en fast anställning? Vi söker två sjuksköterskor till vår nya mobila enhet i stadsområde Sydväst. Detta är en unik möjlighet för dig som vill arbeta med hög grad av självständighet, variation och kompetensutveckling, samtidigt som du bidrar till en stabil och kvalitativ vård. Vår vision är tydlig: vi strävar efter en nollvision gällande bemanningsföretag och vill möjliggöra en robust och flexibel organisation med kontinuitet för såväl patienter som medarbetare.
Du kommer att tillhöra ett team som tillsammans har möjlighet att forma en enhet som kommer spela en mycket viktig roll för vår verksamhet, när det gäller patientsäkerhet, kontinuitet i vård och i arbetsmiljö. För dig som uppskattar variation och lärande, men samtidigt vill ha trygghet i en fast anställning och en närvarande chef, erbjuder vi det bästa av båda världar. Här får du arbeta i en organisation som värdesätter sammanhang och kollegialt stöd, samtidigt som du utvecklas genom att möta olika enheter och patientgrupper. Då vi är först i Göteborg att införa nya digitala arbetssätt kopplade till läkemedelshantering finns även möjlighet att jobba med välfärdteknik.
I din roll kommer du att arbeta på olika enheter såsom hemsjukvård i ordinärt boende, korttidsenhet och vård- och omsorgsboende. Du stöttar upp vid korttidsfrånvaro eller vid tillfälliga belastningstoppar och arbetar på olika arbetsplatser under kortare perioder, från enstaka dagar upp till fyra veckor. Du utgår från kontor på Redegatan i Västra Göteborg och reser sedan till patienter eller enheter i stadsområdet. Hos oss jobbar du i huvudsak dagtid med tjänstgöring var fjärde helg samt några kvällar per månad. För att du ska känna dig trygg i rollen får du kompetensutveckling och en välplanerad introduktion med bredvidgång.
Välkommen att bli en del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv! KvalifikationerKvalifikationer
• Utbildad sjuksköterska
• B-körkort
• Erfarenhet från arbete inom kommunal primärvård
Meriterande
• Cykelvana
• Erfarenhet från liknande arbete, exempelvis bemanning eller mobilt team
• Intresse för digitalisering
Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande, då det är en grundläggande del av det patientnära arbetet. Att visa respekt och hänsyn för de människor du möter är avgörande för att bygga trygga och tillitsfulla relationer. Vi tror att du trivs med variation och att arbeta i olika miljöer, samtidigt som du uppskattar att ha en stabil grund att utgå ifrån. Du har en stark drivkraft att lära dig nya saker och ser samarbetet med olika team som en möjlighet till personlig och professionell utveckling.
Eftersom vi arbetar i team är din förmåga att bidra till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö av stor betydelse. Genom att dela kunskap och stötta varandra når vi bästa möjliga resultat för dem vi är till för. Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
Urval sker löpande, varmt välkommen med din ansökan! Vill du få en inblick i vår verksamhet i södra skärgården så följ oss gärna på instagram under "skargardssyrror".
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Hos oss jobbar du i huvudsak dagtid med tjänstgöring var fjärde helg samt några kvällar per månad.
Läs mer om våra förmåner här:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
