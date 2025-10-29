Bid Manager, Special Mission och Regional Aircraft
2025-10-29
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Du kommer vara en del av avdelning Special mission och Regional Aircraft inom BU Aviation Services. Inom Aviation services finns också avdelning Flight Operations, Support Solutions, Ground Support Equipment, Camo samt Logistic Services och Aviation Training. Vi levererar ett brett utbud av tjänster och produkter kopplat till tvåmotoriga flygplan där GlobalEye är vår flagskeppsprodukt.
Som Bid manager hos oss kommer du arbete tillsammans med ett team för att koordinera vår del av kampanj och offertarbete inom flygplansmodifiering och supportlösningar.
Du ansvarar för att sammanställa främst kostnadsskattningar, leveransplaner och riskanalyser för olika affärsmöjligheter. Inkluderande att ge förutsättningar till och koordinera organisationens arbete samt att säkerställa förankring på ledningsnivå.
Våra affärer och produkter är komplexa och du kommer behöva samarbete med expertkompetenser inom många olika områden inom Saab.
Gruppens arbetsuppgifter skiftar i både komplexitet och storlek och vi kommer tillsammans sätta din utvecklingsplan baserat på dina tidigare erfarenheter och intressen.
Vi letar efter en driven projektledare med förmågan att se både helheten samt förstå detaljerna. Du är en god kommunikatör med förmågan att skapa förtroende och engagemang bland personerna som du möter i ditt dagliga arbete.
Du arbetar på ett strukturerat sätt och har förmågan att driva både dig själv och ditt team i ett bid-projekt. Förmågan att fatta egna beslut och göra antaganden är viktiga i denna roll. Du förstår komplexa projekt i en teknisk kontext och vi ser gärna att du har arbetat med anbud i stora projekt tidigare.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
