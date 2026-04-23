Bid Manager Ahlsell Stockholm analys och kalkyl
2026-04-23
Arbeta med analys och kalkyler hos Ahlsell i Stockholm och bidra till smart prissättning i upphandlingar inom offentlig sektor.
Vill du arbeta som Bid Manager hos Ahlsell i Stockholm och bidra till att vinna affärer inom offentlig sektor? Segment Fastighet har en stark tillväxt och nu byggs ett nytt team upp som stöttar regionerna i upphandlingar enligt LOU. I rollen arbetar du med analys, kalkyler och prissättning där du granskar underlag, tolkar krav och tar fram konkurrenskraftiga anbud. Du hanterar flera upphandlingar parallellt och får en viktig roll i en satsning med tydliga mål mot Ahlsells 2030-strategi, där din analytiska och affärsmässiga förmåga gör verklig skillnad. Visst låter det spännande? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Hos Ahlsell erbjuds du en central roll i en satsning mot offentlig sektor, där segment Fastighet är ett prioriterat område med stark tillväxt och tydliga ambitioner framåt. Du blir en del av en ny funktion där arbetssätt och struktur formas från start, samtidigt som du har stöd av erfarna kollegor och etablerade kontaktytor i organisationen.
Rollen ingår i en mindre grupp med fokus på att stötta regionerna i upphandlingar, vilket innebär att du får arbeta med en bredd av affärer och produktområden. Det ger goda möjligheter att bygga upp en förståelse för olika marknader, leverantörer och hur konkurrenssituationen varierar mellan affärer.
Här erbjuds en flexibel vardag med hybridarbete och ett nära samarbete i teamet. Du får möjlighet att utvecklas inom analys, prissättning och upphandling, samtidigt som du får insyn i hur affärer byggs upp och vinns i praktiken.Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
I rollen som Bid Manager arbetar du med att analysera, kalkylera och kvalitetssäkra anbud inom offentlig sektor. Du blir en viktig del i att bedöma affärsmöjligheter och ta fram konkurrenskraftiga anbud tillsammans med relevanta kontaktytor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:
analysera upphandlingsunderlag och identifiera krav enligt LOU
göra kalkyler och ta fram konkurrenskraftig prissättning i Excel
bedöma affärspotential och lönsamhet i upphandlingar
samla in underlag och priser från leverantörer och interna funktioner
samordna dialog med produktchefer, regionala försäljningschefer och andra nyckelpersoner
säkerställa att anbud uppfyller samtliga ska krav med stöd av andra funktioner
delta i implementering av vunna affärer, exempelvis kring pris och villkor
följa upp och analysera konkurrenters anbud för att utveckla framtida arbetssätt
Värt att veta
Tjänsten är placerad på Ahlsells kontor i Liljeholmen i Stockholm. Teamet arbetar enligt ett hybridupplägg med minst tre dagar på kontoret och möjlighet till två dagar hemifrån. Arbetstiderna är i grunden 8.00 till 16.30, med viss flexibilitet. Du blir en del av en ny grupp om tre personer inom segment Fastighet, där samarbete och kunskapsdelning är en viktig del av vardagen. Rollen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Våra förväntningar
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och noggrann, och som trivs i en roll där siffror, logik och affärsmässiga avvägningar står i centrum. Du har mycket goda kunskaper i Excel och känner dig trygg i att arbeta med kalkyler, prissättning eller annan affärsnära analys.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god affärsförståelse och kunna tolka hur pris, volym och marginal påverkar helheten i en affär. Du är bekväm med att analysera data, dra slutsatser och fatta välgrundade beslut utifrån både siffror och affärsmässiga överväganden.
Det är meriterande om du har erfarenhet av offentlig upphandling eller LOU, men inget krav. Viktigast är att du har rätt arbetssätt, kan hantera flera parallella processer och snabbt sätta dig in i nya underlag. Du har också ett intresse för att förstå olika produktområden och marknader.
Som person är du initiativtagande, samarbetsvillig och trivs i en roll där du behöver ta kontakt med olika funktioner för att få fram rätt information. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift och har god förståelse för engelska.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
TNG Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Cecilia Lennér 0736790621 Jobbnummer
9872183