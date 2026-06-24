Biblioteksmedarbetare till folk- och skolbiblioteket i Vega
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2026-06-24
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Välkommen till folk- och skolbiblioteket i Vega, en mötesplats där vi strävar efter att göra skillnad i människors liv.
Till biblioteket söker vi nu en nyfiken biblioteksmedarbetare som tillsammans med resten av arbetsgruppen vill vara med och fortsätta att forma framtidens bibliotek i Vega.
Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss och ta del av vår spännande resa mot att bygga en ny stad, där biblioteket är en central del av samhället.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med tre engagerade och trygga kollegor, där du blir den fjärde kollegan. Bibliotekslokalen är stor och ljus med tillhörande studierum.
Att arbeta på Vega bibliotek bjuder på spännande utmaningar som passar sig som har ett kreativt sinne och ett stort engagemang, särskilt för barn och unga då dessa är våra prioriterade målgrupper.
Vi tror på kraften i kunskap och läsning och arbetar aktivt för att främja detta genom olika program och aktiviteter för våra besökare.
Tjänsten är 100% tillsvidare. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
Tveka inte att söka, vi ser fram emot att läsa din ansökan och att träffa dig.
Om Vega skola och aktivitetshus
Folk- och skolbiblioteket ligger i Vega skola och aktivitetshus som invigdes i augusti 2023. Huset sjuder av liv och aktiviteter från morgon till kväll. Förutom bibliotek och skola finns här även förskola, fritids- och kulturskoleverksamhet. På kvällar och helger ger huset plats åt föreningslivet som erbjuder studiecirklar, idrottsaktiviteter och föreläsningar.
Ditt uppdrag och din roll
I ditt uppdrag kommer du att, tillsammans med dina kollegor, spela en viktig roll i att forma bibliotekets utbud riktade till barn, unga och vuxna. Varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Du kommer att:
Utveckla och genomföra program och aktiviteter som främjar läsning och lärande.
Arbeta nära skola och samhälle för att skapa meningsfulla partnerskap.
Ge högklassig service och vägledning till våra besökare.
Bidra till att skapa en trygg och inspirerande miljö där alla känner sig välkomna.
Bidra till bibliotekets inköp och bestånd.
Arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter på bibliotek som bokuppsättning, gallring och biblioteksadministration.
Dina kvalifikationer
Vega bibliotek är en liten arbetsplats där varje medarbetare bidrar i stort och smått. Flexibilitet, initiativtagande och självständighet, är därför viktiga egenskaper. Vi ser gärna att du också har följande kvalifikationer:
God samarbetsförmåga: du trivs med att arbeta i team och bygger gärna relationer med andra.
Serviceinriktad: du har alltid besökarens bästa i fokus.
Helhetssyn: du ser biblioteket som en del av det större samhället och arbetar för att integrera dess verksamhet med lokala behov.
Personlig mognad: du har förståelse för olika människors behov och agerar med omtanke och respekt.
Pedagogisk: du har förmåga att förklara och inspirera, vilket gör att du lätt kan engagera både barn och vuxna. I detta ingår att kunna inspirera barn och unga till läsning utifrån deras förmåga.
Kreativ: Du kommer gärna med nya idéer och aktiviteter som kan stärka bibliotekets erbjudande.
Vid rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har bibliotekarieexamen eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Meriterande är också tidigare arbete på bibliotek och arbete med barn och unga.
Om Biblioteken i Haninge
Biblioteken i Haninge, där Vega bibliotek ingår, består av tre folkbibliotek och två integrerade folk- och skolbibliotek. Haninge bokbuss besöker kommunens förskolor och institutioner på sina turer runt om i kommunen och på Ornö finns också ett litet bibliotek.
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Poseidons torg 8 (visa karta
)
136 46 HANDEN Arbetsplats
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, Kultur och bibliotek, Bibliotek Kontakt
Anna Westerlund anna.westerlund@haninge.se 08-6067000 Jobbnummer
9977355