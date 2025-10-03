Bibliotekskonsulent till Regionbiblioteket, Härnösand
2025-10-03
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du arbeta på en enhet som tillsammans främjar den kulturella infrastrukturen med tillgång till kultur och finansiering av det professionella skapandet? Välkommen till oss!
Kulturenheten är en del av förvaltningen Regional utveckling. Här arbetar vi tillsammans för människors och företags växtkraft, i en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. I verksamheten ryms regional kultur- och kulturarvsutveckling, konstfrämjande, konstnärlig gestaltning och regional biblioteksverksamhet. Genom samfinansierade verksamheter ansvarar vi även för regional scenkonst, regional museiverksamhet samt film och- hemslöjdsfrämjande verksamhet.
Regionbibliotek Västernorrland arbetar för regional utveckling och ett hållbart och demokratiskt samhälle genom ökad delaktighet och tillgång till kunskap för regionens invånare. I Regionbibliotek Västernorrland ingår, förutom biblioteksutveckling, läs- och litteraturfrämjande, tillgängliga nyheter i form av Y-bladet och Spotlight, samt inläsningstjänst.
I det regionala läs- och litteraturfrämjande uppdraget arbetar vi med bibliotek, civilsamhälle och andra aktörer för att stärka infrastrukturen inom litteraturområdet
Vi söker nu en Bibliotekskonsulent till vårt team! Tjänsten avser ett vikariat på heltid under 2025-11-01 till och med 2026-03-31, eller enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att:
Planera och arrangera mötesplatser och fortbildningar för verksamma inom litteraturområdet
Planera och samordna arbetet med MittLitt 2026 tillsammans med samarbetsparter i länet
Samverka med övriga medarbetare på kulturenheten och regional utveckling kring stöd och främjande
Ansvara för genomförande och handläggning kring residens, stipendier, utlysningar och andra satsningar
Delta i relevanta nätverksträffar för litteraturområdet på nationell nivå och samverka med kollegor i andra regioner
Arbetet sker i hela länet där resor och övernattningar förekommer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i urvalet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har en högskoleutbildning inom litteratur, skrivande, bibliotek, kultur eller närliggande område som vi anser är relevant för uppdraget
Har erfarenhet av arbete med litteratur som konstområde
Har erfarenhet av utvecklingsinriktat arbete eller arbete i projekt
Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Kan läsa och göra dig förstådd på engelska
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av främjande inom någon konstform eller av biblioteksverksamhet
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Initiativtagande
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Arbetsgivare Region Västernorrland
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kontakt
Rekryterande chef
Maria Oldenmark +4661180263 Jobbnummer
9539170