Bibliotekskonsulent med inriktning på MIK, Falun
Region Dalarna / Bibliotekariejobb / Falun Visa alla bibliotekariejobb i Falun
2025-12-08
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Region Dalarna söker en bibliotekskonsulent med placering i verksamheten Främjande och strategi som är en del av Kultur- och bildningsförvaltningen. Främjande och Strategi utgår från Region Dalarnas kultur- och bildningsplan samt den regionala biblioteksplanen. Verksamheterna stödjer, främjar och utvecklar verksamhet och kvalitet inom bibliotek-, scenkonst och bild- och formområdet samt samverkar och arbetar strategiskt för god dialog med det fria kulturlivet, civilsamhället, kulturinstitutioner, kommuner och nationella aktörer. Dalabiblioteken är ett samarbete mellan Dalarnas femton folkbibliotek och Region Dalarna som syftar till att ge invånare likvärdig biblioteksservice genom gemensamt system, webb och transporter. Samverkan ska få biblioteken att uppfattas som ett enda bibliotek och samtidigt stärka utveckling, hållbar resursanvändning och personalens kompetens. Som bibliotekskonsulent arbetar du för att stärka och utveckla Dalabiblioteken i föränderliga behov och förutsättningar, vilket kan forma och förändra tjänstens innehåll över tid. Den här tjänsten har särskilt fokus på medie- och informationskunnighet (MIK) och till en mindre del även specifikt fokus på spel som kulturform. Uppdraget har en tydlig inriktning mot digital tillgänglighet och delaktighet samt att främja bibliotekens demokratiska roll.
Bibliotekskonsulent med inriktning på MIK, FalunPubliceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Du arbetar både strategiskt och operativt och har en central roll i att utveckla folkbibliotekens verksamhet i Dalarna. I uppdraget ingår att:
initiera, driva och delta i att utveckla projekt, processer och nätverk inom MIK, såsom tex källkritik, digital delaktighet, informationsförståelse och kompetensutveckling kring AI
stödja bibliotekens demokratiska uppdrag genom att bidra till att motverka desinformation, främja kritiskt tänkande och skapa inkluderande och tillgängliga kunskapsmiljöer
stärka det främjande och strategiska arbetet med spelkultur och särskilt bibliotekens arbete med spel och spelkultur
vara stödjande, rådgivande och kompetensstärkande gentemot samtliga folkbibliotek och andra för uppdraget relevanta aktörer i Dalarna genom att tex arrangera, nätverksträffar, seminarier och andra kompetenshöjande insatser
representera Region Dalarna i olika sammanhang på lokal, regional och nationell nivå
samverka med institutioner, organisationer, civilsamhälle och nationella aktörer inom biblioteks-, utbildnings- och kultursektorn
omvärldsbevaka MIK, digital utveckling och kulturpolitiska frågor samt spelkulturens och AI-utvecklingens betydelse för biblioteksverksamhet
I rollen som bibliotekskonsulent behöver du vara självständig och trygg i att ta ansvar för dina arbetsuppgifter, driva processer framåt och fatta beslut inom givna ramar. Du uttrycker dig tydligt och lyhört och anpassar ditt budskap efter målgrupp och sammanhang. Du är van att arbeta med samverkan som metod och bygger förtroendefulla relationer, både internt och externt, arbetar strukturerat och noggrant med planering, uppföljning och metodiskt arbetssätt. Du visar initiativkraft och trivs i en utvecklingsinriktad roll där du bidrar med idéer och perspektiv som stärker bibliotekens utveckling i en föränderlig omvärld. Arbetet innebär frihet att planera och utvärdera insatser inom ditt ansvarsområde. Tjänsten kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen, distansavtal är inte aktuellt. Uppdraget omfattar hela Dalarna och medför resor både inom och utanför länet. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Övrig informationKvalifikationerUtbildningsbakgrundKvalifikationer
Akademisk utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigErfarenheterKvalifikationer
God kunskap om medie- och informationskunnighet (MIK)
God kännedom om den svenska biblioteks- och kultursektorn
Erfarenhet av att leda, driva eller samordna projekt, processer eller nätverk
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom folkbibliotek eller biblioteksutveckling
Erfarenhet av arbete med spel och spelkultur i bibliotek, skola eller annan kulturverksamhet
Kunskap om artificiell intelligens och dess betydelse för biblioteks- och informationsförmedling
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation, såsom kommun, region eller statlig myndighet
Kommunikationsvana, exempelvis inom målgruppsarbete, utbildning eller marknadsföring
Erfarenhet av regionalt utvecklingsarbete eller annan strategisk verksamhetSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KoB:2025:015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Emelie Lilja Jobbnummer
9632536