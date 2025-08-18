Biblioteken i Sollentuna söker biträdande bibliotekschef
2025-08-18
Om tjänsten
I rollen som biträdande bibliotekschef får du, tillsammans med bibliotekschef och engagerade medarbetare, möjlighet att fortsätta driva och utveckla bibliotekets verksamhet.
Du arbetar nära bibliotekschefen och har ett särskilt fokus på bibliotekslagens prioriterade målgrupper. Du leder en personalgrupp på cirka 15 personer och stödjer dem genom utvecklings- och förändringsprocesser på ett inspirerande och inkluderande sätt.
Du håller dig uppdaterad kring aktuella frågor inom kultur- och bibliotekssektorn och bidrar aktivt till att forma en verksamhet som speglar och stärker samhället vi verkar i.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär:
• Operativt och strategiskt ansvar tillsammans med bibliotekschefen
• Personalansvar för cirka 15 medarbetare
• Verksamhetsutveckling med fokus på prioriterade målgrupper
• Administrativt arbete såsom schemaläggning och verksamhetsuppföljningKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Vana att arbeta med verksamhetsplanering samt uppföljning
• God kommunikativ förmåga i både tal och skrift
• Förmåga att bygga förtroendefulla relationer internt och externt
• Strategiskt tänkande, god helhetssyn och förmåga att prioritera
• Engagerad, lyhörd och tydlig i ditt ledarskap
- Din förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt är god. Du är driven och engagerad i strategiska frågor som rör biblioteksverksamhet.
• Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig.
Vi erbjuder
Vi har en modern syn på våra medarbetare och du får ett stort ansvar för ditt arbete och din arbetstid. Vi vill att våra medarbetare ska kunna ha ett hållbart arbetsliv, bland annat att kunna kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling. Vi sitter i nyrenoverade lokaler i Turebergshuset som ligger centralt i Sollentuna centrum. Hit är det är lätt att ta sig med allmänna kommunikationer.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
