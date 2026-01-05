Bibliotekarievikarier som skapar möten mellan människor och böcker
2026-01-05
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du kunskap om biblioteksverksamhet och erfarenhet av läsfrämjande? Vill du möta människor och skapa inspirerande miljöer för läsande och lärande? Då har du ett jobb att söka.
Just nu söker vi fyra vikarierande bibliotekarier - en möjlighet för dig som vill bidra till att utveckla framtidens bibliotek i Jönköping! Hos oss blir du en del av ett engagerat team som skapar mötesplatser för alla. Du arbetar med mediehantering, bemanning av informationsdisk, bokuppsättning och planering samt genomförande av aktiviteter - bland annat läsfrämjande insatser för våra prioriterade grupper.
Arbetet är omväxlande och ger dig möjlighet att bidra med dina idéer och din kompetens. Du kommer att ha ett ansvarsområde med fokus på barn, unga eller vuxna - din erfarenhet och kompetens avgör placeringen.
Din kompetens
Vi söker dig med examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda IT-kunskaper och bred litteraturkännedom.
Eftersom arbetsplatsen varierar är det viktigt att du är flexibel, strukturerad och snabbt ser vad som behöver göras. Du har god social kompetens, en positiv inställning och är skicklig på att skapa goda relationer med både besökare och kollegor.
Välkommen till oss
Våra ambitioner är höga och nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens bibliotek i Jönköping. Genom våra bibliotek och kulturverksamheter skapar vi mötesplatser för alla, med fokus på läsande, lärande, integration och bildning. Vi vill att våra bibliotek ska vara inspirerande, kreativa och kunskapsrika miljöer som våra besökare gärna återvänder till - öppna, trygga och välkomnande för alla.
Jönköping kommuns biblioteksorganisation består av 12 bibliotek samt bokbil och bokbuss.
Här kan du läsa mer om att jobba hos oss i Jönköpings kommun, https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-
Välkommen till en arbetsplats där du får tillgång till friskvård i form av friskvårdsbidrag - https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Bra att veta
Anställningarna är vikariat med startdatum enligt överenskommelse. Du kommer att ha huvudplacering på ett bibliotek, men får också arbeta på flera enheter - kvällar och helger ingår för att möta våra besökare när de behöver oss som mest.
Belastningsregister
För att få arbeta med barn och unga måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt (via post eller Bank-ID) i samband med att du skickar in din ansökan då normal handläggningstid hos Polisen är cirka två veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du på Polisens hemsida. Välj registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet.
För att komma till Polisens hemsida, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vill du veta mer?
Helene Lis, enhetschef, 036-10 54 59, helene.lis@jonkoping.se
Maria Carlsson, enhetschef, 036-106940, maria.carlsson5@jonkoping.se
Fackliga representanter:
Karin Kristoffersson, facklig företrädare DIK, 036-10 55 90, karin.kristoffersson@jonkoping.se
Rebecca Färgh, facklig företrädare Vision, 036-102925, rebecca.fargh@jonkoping.se
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som bibliotekarievikarie.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
