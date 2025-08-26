Bibliotekarier till biblioteken i Hjällbo och Hammarkullen
2025-08-26
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.
Genom att vara relevanta, modiga och en enad kraft, öppnar vi tillsammans världar. Vill du vara med på vår resa?
Nu söker vi tre engagerade bibliotekarier som vill vara med och driva och utveckla våra biblioteksverksamheter i Hammarkullen och Hjällbo, där du kan vara med och göra skillnad på riktigt.
Biblioteken i Hammarkullen och Hjällbo ingår i samma enhet. Centralt belägna på torg i respektive område, är de en viktig del av ett levande lokalsamhälle. Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp och en tillåtande arbetsplats där vi tillsammans inspirerar varandra och vågar tänka nytt.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor och är med och utvecklar och driver verksamheten, med läsfrämjande och programverksamhet som inslag. Vi arbetar relationsskapande och deltagarstyrt genom samarbeten med olika aktörer och genom att ge besökare en möjlighet att själva skapa verksamhet i biblioteket. Du tar vid där vi redan har etablerade nätverk med olika aktörer, samtidigt som du bidrar till att utveckla nya samarbeten.
Det läsfrämjande uppdraget genomsyrar allt vi gör. Målgrupp varierar mellan tjänsterna barn/unga, vuxna/äldre och personer med annat modersmål än svenska. Du involverar aktivt målgrupperna i ditt arbete med planering, genomförande och utvärdering. Ditt arbete bedrivs på bibliotekens tre arenor: biblioteksrummet, uppsökande och digitalt.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid och innebär dag-, kväll- och helgtjänstgöring enligt schema.
Vid årsskiftet bildas den nya enheten bestående av biblioteken i Kortedala, Hammarkullen och Hjällbo. Din arbetstid är huvudsakligen förlagd till Hjällbo eller Hammarkullens bibliotek men tjänstgöring på enhetens olika bibliotek kan också förekomma vid behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd högskoleexamen inom Biblioteks- och Informationsvetenskap. Om du har arbetat som bibliotekarie tidigare och har erfarenhet av målgruppsinriktat läsfrämjande arbete för målgruppen barn/unga, vuxna/äldre och/eller personer med annat modersmål än svenska så är det meriterande. Vi ser även gärna att du har goda kunskaper i fler språk utöver svenska och engelska.
Det är en fördel om du har erfarenhet av samarbete med olika aktörer. Har du dessutom arbetat uppsökande eller använt metoder som bygger på användarstyrda processer ser vi det som värdefullt.
Som person har du ett starkt engagemang för ditt arbete och du tar initiativ som för arbetet framåt. Du har lätt för att anpassa ditt arbetssätt när situationen kräver det och du har förmågan att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du trivs med att bidra med nya idéer och strävar efter att tänka nytt för att hitta sätt att utveckla verksamheten på.
Du har förmåga att anpassa din kommunikation till den du möter samt arbeta tillgängligt och med ett normmedvetet perspektiv. För att ge våra användare kvalitativa möten är det viktigt att du är serviceinriktad och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsmetod för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev eller bifogade filer. Istället kommer du få svara på ett antal urvalsfrågor som är kopplade till tjänstens krav och innehåll. Detta för en mer rättvis och träffsäker bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi skapar möjligheter för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö, bland annat genom att erbjuda personalvårdsprogram och förmånliga rabatter på årskort hos flera träningscenter, cykelförmån och friskvårdsbidrag. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt att du har rätt att arbeta i Sverige.
