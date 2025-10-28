Bibliotekarie vid Falu lasarettsbibliotek
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi söker en bibliotekarie med intresse för hälso- och sjukvård och som ser värdet i bibliotekets breda serviceuppdrag. Tjänsten kombinerar traditionella biblioteksuppgifter med kvalificerat stöd till vårdens personal och patienter inom Region Dalarna.
Om Falu lasarettsbibliotek
Falu lasarettsbibliotek är ett sjukhusbibliotek inom Region Dalarna med ett brett uppdrag. Biblioteket erbjuder service till vårdpersonal, inneliggande patienter, studenter och allmänhet. Verksamheten har ett tydligt hälsofokus, vilket präglar både det medicinskt inriktade biblioteksstödet och det mer allmänna utbudet. Här finns en god arbetsmiljö som präglas av kunskap, samarbete och engagemang.
Bibliotekarie vid Falu lasarettsbibliotek

Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie är du en del av bibliotekets gemensamma arbete med service till personal, patienter och studenter. Utöver dessa uppgifter kommer du att arbeta särskilt med:
Inköp och katalogisering av medicinsk litteratur
Inköp av litteratur till kliniker
Medicinska litteratursökningar
Framtagning av litteratur- och länktipslistor
Hantering av depositioner till avdelningar
Deltagande i andra projekt kan förekomma.
Kvalifikationer
Examen i biblioteks- och informationsvetenskapDina personliga egenskaper
Vi söker dig som samarbetar väl, är noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är nyfiken, serviceinriktad och bidrar till en positiv och hållbar arbetsmiljö.Så ansöker du
