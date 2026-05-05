Bibliotekarie till Stockholms stadsbibliotek, Farsta Skarpnäck
2026-05-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm.
Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Din arbetsplats
Enheten Farsta Skarpnäck är en del av Stockholms stadsbibliotek och består av biblioteken Farsta, Gubbängen, Sköndal, Björkhagen, Bagarmossen och Skarpnäck. Enhetens bibliotek är fördelade mellan två olika stadsdelsområden. Biblioteken verkar för, av och tillsammans med lokalsamhället. Den bibliotekarie vi nu söker ska arbeta med bibliotekets alla målgrupper men med fokus på vuxna.
Din roll
Vi söker dig som är initiativrik och kreativ med en utpräglad förmåga och vilja till samarbete. Du är nyfiken och omvärldsorienterad och vill utveckla verksamhet och lära nytt. Du har en god pedagogisk förmåga och trivs med att möta besökare i alla åldrar. Verksamhet för barn och unga är prioriterad och barn i förskoleåldern och deras vuxna är frekventa besökare på alla våra bibliotek.
Du har förmåga att bidra till goda möten med bibliotekets besökare och har erfarenhet av att utveckla och arbeta med läs- och litteraturfrämjande aktiviteter för besökare i olika åldrar. Du ser också möjligheter med att genomföra verksamhet utanför bibliotekets fysiska väggar och du förstår vikten av att utveckla verksamheten utifrån våra besökares behov.
Arbetslagen hjälps åt med att uppfylla bibliotekets uppdrag och det är därför viktigt att du är inställd på att arbeta med de arbetsuppgifter som dyker upp och bidra till helheten. Det kan gälla allt från litteraturtips till att hjälpa besökare med grundläggande medborgerliga ärenden. Den viktiga medborgarservicen är en bärande del av bibliotekets lagstadgade uppdrag att arbeta med bildning, information och demokrati. Du som arbetar med oss blir en viktig del i att säkerställa medborgarservicen och att utveckla innehållet i takt med samhällets behov.
Du kommer att placeras på ett eller två av våra bibliotek med hör självklart till hela enheten Farsta-Skarpnäcks personalgrupp.
Din kompetens och erfarenhet
För rollen krävs att du har kandidatexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
Du ska ha kunskap om och erfarenhet av metoder inom läsfrämjande, informations- och litteraturförmedling.
Du ska ha god och bred litteraturkännedom.
Du ska ha god digital kompetens och förmåga att inspirera och hjälpa kollegor och besökare.
Du ska ha kunskap om medie- och informationskunnighet och på ett pedagogiskt sätt kunna förmedla det till våra användare.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar och ett brett intresse för kultur och att verka i en lokal kontext med många samarbetsparter.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom ett kommunikativt och pedagogiskt förhållningssätt, initiativförmåga, kreativitet, gott bemötande samt god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-05-05Övrig information
Schemalagd arbetstid inklusive kvälls- och helgtjänstgöring.
Stockholms stadsbibliotek använder profilkläder i den publika tjänstgöringen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Här kan du läsa mer om kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen satsar på och prioriterar digital kompetens och erbjuder kompetensutveckling för alla medarbetare.
Kulturförvaltningen satsar på och prioriterar digital kompetens och erbjuder kompetensutveckling för alla medarbetare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
Stockholms stad, Kulturförvaltningen, Stockholms stadsbibliotek, SSB Kontakt
Lisa Gunnarsson lisa.gunnarsson@stockholm.se 08-50831846
